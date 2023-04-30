Будут просить еще и еще: рецепт закуски на скорую руку из лаваша и крабовых палочек

Полчаса — и блюдо готово

Вкусные холодные закуски являются украшением любого стола — как обыденного, так и праздничного. Универсальным компонентом многих закусок является лаваш.

Сегодня мы предлагаем вам попробовать лаваш с крабовыми палочками и сырками по рецепту Shuba. Что может быть проще сочетания тонкого лаваша с крабовыми палочками, яйцами, плавлеными сырками и огурцом? Однако есть нюанс. Как бы вы ни хотели продлить удовольствие, лаваш с крабовыми палочками и сырками лучше съесть в тот же день, что вы его приготовили. Лаваш быстро размокает и становится непригодным для употребления.

Как приготовить лаваш с крабовыми палочками

Ингредиенты на 6 порций:

тонкий лаваш — 3 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 4 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

майонез — 200 г.

Способ приготовления:

Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите, очистите и натрите на среднюю терку. Плавленые сырки и огурец тоже натрите на среднюю терку. Крабовые палочки мелко нарежьте. Зелень помойте, обсушите и измельчите. Соедините подготовленные ингредиенты, полейте майонезом и перемешайте. На листы лаваша равномерно разложите закуску и плотно сверните рулетами. Положите в холодильник на 2 часа, чтобы лаваши хорошо пропитались. Затем наискось нарежьте кусочками и подавайте к столу.

Тонкий лаваш для этой закуски можно приготовить собственноручно. Тем более, займет это немного времени, а ингредиенты всегда есть под рукой.