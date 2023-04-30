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Будут просить еще и еще: рецепт закуски на скорую руку из лаваша и крабовых палочек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такая закуска из лаваша с крабовыми палочками всегда вас выручит
Такая закуска из лаваша с крабовыми палочками всегда вас выручит. Фото shuba.life

Полчаса — и блюдо готово

Вкусные холодные закуски являются украшением любого стола — как обыденного, так и праздничного. Универсальным компонентом многих закусок является лаваш.

Сегодня мы предлагаем вам попробовать лаваш с крабовыми палочками и сырками по рецепту Shuba. Что может быть проще сочетания тонкого лаваша с крабовыми палочками, яйцами, плавлеными сырками и огурцом? Однако есть нюанс. Как бы вы ни хотели продлить удовольствие, лаваш с крабовыми палочками и сырками лучше съесть в тот же день, что вы его приготовили. Лаваш быстро размокает и становится непригодным для употребления.

Как приготовить лаваш с крабовыми палочками

Ингредиенты на 6 порций:

  • тонкий лаваш — 3 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • майонез — 200 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите, очистите и натрите на среднюю терку.
  2. Плавленые сырки и огурец тоже натрите на среднюю терку.
  3. Крабовые палочки мелко нарежьте.
  4. Зелень помойте, обсушите и измельчите.
  5. Соедините подготовленные ингредиенты, полейте майонезом и перемешайте.
  6. На листы лаваша равномерно разложите закуску и плотно сверните рулетами. Положите в холодильник на 2 часа, чтобы лаваши хорошо пропитались. Затем наискось нарежьте кусочками и подавайте к столу.

Тонкий лаваш для этой закуски можно приготовить собственноручно. Тем более, займет это немного времени, а ингредиенты всегда есть под рукой.

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