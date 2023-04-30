Будут просить еще и еще: рецепт закуски на скорую руку из лаваша и крабовых палочек
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Полчаса — и блюдо готово
Вкусные холодные закуски являются украшением любого стола — как обыденного, так и праздничного. Универсальным компонентом многих закусок является лаваш.
Сегодня мы предлагаем вам попробовать лаваш с крабовыми палочками и сырками по рецепту Shuba. Что может быть проще сочетания тонкого лаваша с крабовыми палочками, яйцами, плавлеными сырками и огурцом? Однако есть нюанс. Как бы вы ни хотели продлить удовольствие, лаваш с крабовыми палочками и сырками лучше съесть в тот же день, что вы его приготовили. Лаваш быстро размокает и становится непригодным для употребления.
Как приготовить лаваш с крабовыми палочками
Ингредиенты на 6 порций:
- тонкий лаваш — 3 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- майонез — 200 г.
Способ приготовления:
- Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите, очистите и натрите на среднюю терку.
- Плавленые сырки и огурец тоже натрите на среднюю терку.
- Крабовые палочки мелко нарежьте.
- Зелень помойте, обсушите и измельчите.
- Соедините подготовленные ингредиенты, полейте майонезом и перемешайте.
- На листы лаваша равномерно разложите закуску и плотно сверните рулетами. Положите в холодильник на 2 часа, чтобы лаваши хорошо пропитались. Затем наискось нарежьте кусочками и подавайте к столу.
Тонкий лаваш для этой закуски можно приготовить собственноручно. Тем более, займет это немного времени, а ингредиенты всегда есть под рукой.