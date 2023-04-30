Рецепт любимого с детства десерта: готовим творожные рогалики

Готовьте сразу двойную порцию!

Сырные, вкусные рогалики ассоциируются у нас с детством. Если в холодильнике оказалось немного этого ценного кисломолочного продукта, можно поностальгировать и приготовить такой вкусный десерт.

Сегодня мы приготовим классические рогалики по рецепту Gurman.co.ua. Их основой является творожное тесто для рогаликов, благодаря которому десерт получается очень вкусным и нежным даже без начинки. С изюмом, мармеладом, повидлом или просто с сахаром десерт точно придется по душе вашим близким.

Как приготовить творожные рогалики

Ингредиенты:

400 г творога;

150 г сливочного масла;

2 ст. муки;

0,5 ст. сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

соль.

Способ приготовления:

Смешать творог и масло, всыпать муку, разрыхлитель, соль и замесить пластичное тесто. Разделить тесто на две одинаковые частицы и каждую из частей раскатать в круг. Немного посыпать заготовкой сахаром и разрезать на части. Каждую часть скатайте от наружного края до середины. Рогалики верхней частью обмакнуть в сахар и выложить на противень, покрытый пергаментом. Запекать рогалики в румяное состояние 25 минут при 220°С.

Десерт будет хорошо смаковать с любимым чаем. Так что приготовьте и наслаждайтесь.