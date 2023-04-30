Рецепт любимого с детства десерта: готовим творожные рогалики
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Готовьте сразу двойную порцию!
Сырные, вкусные рогалики ассоциируются у нас с детством. Если в холодильнике оказалось немного этого ценного кисломолочного продукта, можно поностальгировать и приготовить такой вкусный десерт.
Сегодня мы приготовим классические рогалики по рецепту Gurman.co.ua. Их основой является творожное тесто для рогаликов, благодаря которому десерт получается очень вкусным и нежным даже без начинки. С изюмом, мармеладом, повидлом или просто с сахаром десерт точно придется по душе вашим близким.
Как приготовить творожные рогалики
Ингредиенты:
- 400 г творога;
- 150 г сливочного масла;
- 2 ст. муки;
- 0,5 ст. сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- соль.
Способ приготовления:
- Смешать творог и масло, всыпать муку, разрыхлитель, соль и замесить пластичное тесто.
- Разделить тесто на две одинаковые частицы и каждую из частей раскатать в круг. Немного посыпать заготовкой сахаром и разрезать на части.
- Каждую часть скатайте от наружного края до середины.
- Рогалики верхней частью обмакнуть в сахар и выложить на противень, покрытый пергаментом.
- Запекать рогалики в румяное состояние 25 минут при 220°С.
Десерт будет хорошо смаковать с любимым чаем. Так что приготовьте и наслаждайтесь.