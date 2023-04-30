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Рецепт любимого с детства десерта: готовим творожные рогалики

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимые творожные рогалики
Любимые творожные рогалики. Фото http://gurman.co.ua

Готовьте сразу двойную порцию!

Сырные, вкусные рогалики ассоциируются у нас с детством. Если в холодильнике оказалось немного этого ценного кисломолочного продукта, можно поностальгировать и приготовить такой вкусный десерт.

Сегодня мы приготовим классические рогалики по рецепту Gurman.co.ua. Их основой является творожное тесто для рогаликов, благодаря которому десерт получается очень вкусным и нежным даже без начинки. С изюмом, мармеладом, повидлом или просто с сахаром десерт точно придется по душе вашим близким.

Как приготовить творожные рогалики

Ингредиенты:

  • 400 г творога;
  • 150 г сливочного масла;
  • 2 ст. муки;
  • 0,5 ст. сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Смешать творог и масло, всыпать муку, разрыхлитель, соль и замесить пластичное тесто.
  2. Разделить тесто на две одинаковые частицы и каждую из частей раскатать в круг. Немного посыпать заготовкой сахаром и разрезать на части.
  3. Каждую часть скатайте от наружного края до середины.
  4. Рогалики верхней частью обмакнуть в сахар и выложить на противень, покрытый пергаментом.
  5. Запекать рогалики в румяное состояние 25 минут при 220°С.

Десерт будет хорошо смаковать с любимым чаем. Так что приготовьте и наслаждайтесь.

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