Знаменитое украинское блюдо: как приготовить украинские бендерики с мясом
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Украинская кухня — это вкусно и сытно
Бендерики с мясом – традиционное украинское блюдо. Они представляют собой блинчики треугольной формы, обжаренные в яйце с начинкой, состоящей из сырого фарша.
Сегодня мы попробуем приготовить бендерики по рецепту Сook.net.ua. Их очень удобно сделать большое количество и спрятать в морозилку – таким образом вы получите отличный полуфабрикат. Когда нет времени на приготовление, вам нужно только их разморозить и обжарить.
Как приготовить бендерики с мясом
Ингредиенты
Для теста:
- молоко — 900 мл;
- мука — 400 г;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- соль – щепотка.
Для начинки:
- фарш — 500 г;
- лук — 200 г;
- укроп – 1 пучок;
- яйца – 2 шт. (для кляра);
- растительное масло – 50 мл (для жарки).
Способ приготовления:
- Взбейте яйца в пену, добавьте часть молока. Просейте в тесто муку и перемешайте. Добавьте оставшееся молоко, щепотку соды и погасите ее лимонным соком, перемешайте и оставьте тесто на 15-20 минут отдыхать.
- Размельчите лук и зелень, добавьте к фаршу. Посолите и поперчите, перемешайте.
- Пожарьте блины, выложите стопкой и разрежьте пополам. На край блина выложите 1 ст. л. фарша. Заверните его так, чтобы получился треугольник. То же сделайте и с другими блинами.
- Два яйца для кляра взбейте с небольшим количеством воды, посолите.
- Отправьте блинчик в яйцо и на сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с каждой стороны на медленном огне 5 минут.
- Готовые бендерики выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир, и подавайте к столу.
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