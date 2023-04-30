Знаменитое украинское блюдо: как приготовить украинские бендерики с мясом

Украинская кухня — это вкусно и сытно

Бендерики с мясом – традиционное украинское блюдо. Они представляют собой блинчики треугольной формы, обжаренные в яйце с начинкой, состоящей из сырого фарша.

Сегодня мы попробуем приготовить бендерики по рецепту Сook.net.ua. Их очень удобно сделать большое количество и спрятать в морозилку – таким образом вы получите отличный полуфабрикат. Когда нет времени на приготовление, вам нужно только их разморозить и обжарить.

Как приготовить бендерики с мясом

Ингредиенты

Для теста:

молоко — 900 мл;

мука — 400 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло – 3 ст. л.;

соль – щепотка.

Для начинки:

фарш — 500 г;

лук — 200 г;

укроп – 1 пучок;

яйца – 2 шт. (для кляра);

растительное масло – 50 мл (для жарки).

Способ приготовления:

Взбейте яйца в пену, добавьте часть молока. Просейте в тесто муку и перемешайте. Добавьте оставшееся молоко, щепотку соды и погасите ее лимонным соком, перемешайте и оставьте тесто на 15-20 минут отдыхать. Размельчите лук и зелень, добавьте к фаршу. Посолите и поперчите, перемешайте. Пожарьте блины, выложите стопкой и разрежьте пополам. На край блина выложите 1 ст. л. фарша. Заверните его так, чтобы получился треугольник. То же сделайте и с другими блинами. Два яйца для кляра взбейте с небольшим количеством воды, посолите. Отправьте блинчик в яйцо и на сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с каждой стороны на медленном огне 5 минут. Готовые бендерики выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир, и подавайте к столу.

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