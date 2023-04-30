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Знаменитое украинское блюдо: как приготовить украинские бендерики с мясом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие бендерики с мясом можно даже заморозить
Такие бендерики с мясом можно даже заморозить. Фото smachnonews.24tv.ua

Украинская кухня — это вкусно и сытно

Бендерики с мясом – традиционное украинское блюдо. Они представляют собой блинчики треугольной формы, обжаренные в яйце с начинкой, состоящей из сырого фарша.

Сегодня мы попробуем приготовить бендерики по рецепту Сook.net.ua. Их очень удобно сделать большое количество и спрятать в морозилку – таким образом вы получите отличный полуфабрикат. Когда нет времени на приготовление, вам нужно только их разморозить и обжарить.

Как приготовить бендерики с мясом

Ингредиенты

Для теста:

  • молоко — 900 мл;
  • мука — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • соль – щепотка.

Для начинки:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 200 г;
  • укроп – 1 пучок;
  • яйца – 2 шт. (для кляра);
  • растительное масло – 50 мл (для жарки).

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца в пену, добавьте часть молока. Просейте в тесто муку и перемешайте. Добавьте оставшееся молоко, щепотку соды и погасите ее лимонным соком, перемешайте и оставьте тесто на 15-20 минут отдыхать.
  2. Размельчите лук и зелень, добавьте к фаршу. Посолите и поперчите, перемешайте.
  3. Пожарьте блины, выложите стопкой и разрежьте пополам. На край блина выложите 1 ст. л. фарша. Заверните его так, чтобы получился треугольник. То же сделайте и с другими блинами.
  4. Два яйца для кляра взбейте с небольшим количеством воды, посолите.
  5. Отправьте блинчик в яйцо и на сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с каждой стороны на медленном огне 5 минут.
  6. Готовые бендерики выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир, и подавайте к столу.

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