Добавим пикантности одним ингредиентом: рецепт курицы с азиатскими нотками

Один ингредиент придаст мясу пикантности

Блюда из курицы присутствуют во всех национальных кухнях, ведь ее мы готовим чаще остальных. Из филе получаются нежирные диетические блюда.

Сегодня мы попробуем приготовить курицу с имбирем по рецепту Shuba. Это вкусное блюдо с пряными нотками, характерными для азиатской кухни. Для создания этого блюда вам понадобятся куриные грудки, которые считаются диетическим мясом, и свежий корень имбиря — он выделяет очень свежий и цитрусовый аромат. В результате у вас получится мягкое, сочное и очень ароматное блюдо, перед которым невозможно устоять.

Как приготовить курицу с имбирем

Ингредиенты 4 порции:

куриная грудка — 400 г;

корень имбиря свежий — 20 г;

соус соевый — 5 ст. л.;

уксус яблочный — 5 ст. л.;

карри — 1 ст. л.;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

вода — 1/2 стакана;

масло подсолнечное — 40 мл;

петрушка — по вкусу;

лук репчатый — 1/2 шт.

Способ приготовления:

Вымойте корень имбиря и очистите его. Очистите лук. Нарежьте имбирь и лук тонкими ломтиками. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте ингредиенты, пока они не станут мягкими. Промойте куриную грудку и обсушите. Нарежьте мясо длинными тонкими полосками. Переложите курицу на сковороду с имбирем и луком, дайте подрумяниться в течение нескольких минут. Влейте яблочный уксус и соевый соус, посыпьте карри и готовьте еще несколько минут. Наполните стакан наполовину водой и растворите в нем кукурузный крахмал. Влейте жидкость в сковороду с курятиной и готовьте 5 минут, пока соус не загустеет. Снимите сковороду с огня и посыпьте измельченной петрушкой.

Перед приготовлением мяса вы могли услышать неприятный запах от курицы. От него можно избавиться с помощью нехитрых способов.