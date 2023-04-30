Добавим пикантности одним ингредиентом: рецепт курицы с азиатскими нотками
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Один ингредиент придаст мясу пикантности
Блюда из курицы присутствуют во всех национальных кухнях, ведь ее мы готовим чаще остальных. Из филе получаются нежирные диетические блюда.
Сегодня мы попробуем приготовить курицу с имбирем по рецепту Shuba. Это вкусное блюдо с пряными нотками, характерными для азиатской кухни. Для создания этого блюда вам понадобятся куриные грудки, которые считаются диетическим мясом, и свежий корень имбиря — он выделяет очень свежий и цитрусовый аромат. В результате у вас получится мягкое, сочное и очень ароматное блюдо, перед которым невозможно устоять.
Как приготовить курицу с имбирем
Ингредиенты 4 порции:
- куриная грудка — 400 г;
- корень имбиря свежий — 20 г;
- соус соевый — 5 ст. л.;
- уксус яблочный — 5 ст. л.;
- карри — 1 ст. л.;
- крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
- вода — 1/2 стакана;
- масло подсолнечное — 40 мл;
- петрушка — по вкусу;
- лук репчатый — 1/2 шт.
Способ приготовления:
- Вымойте корень имбиря и очистите его. Очистите лук. Нарежьте имбирь и лук тонкими ломтиками. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте ингредиенты, пока они не станут мягкими.
- Промойте куриную грудку и обсушите. Нарежьте мясо длинными тонкими полосками.
- Переложите курицу на сковороду с имбирем и луком, дайте подрумяниться в течение нескольких минут. Влейте яблочный уксус и соевый соус, посыпьте карри и готовьте еще несколько минут.
- Наполните стакан наполовину водой и растворите в нем кукурузный крахмал. Влейте жидкость в сковороду с курятиной и готовьте 5 минут, пока соус не загустеет. Снимите сковороду с огня и посыпьте измельченной петрушкой.
Перед приготовлением мяса вы могли услышать неприятный запах от курицы. От него можно избавиться с помощью нехитрых способов.