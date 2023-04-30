Салат, ради которого дети будут просыпаться: рецепт полезного завтрака

Его можно подать и как салат, и как гарнир

Салаты с крупами встречаются чуть ли не в каждой кухне мира. Если вы уже пробовали турецкий кисир с булгуром, обязательно приготовьте этот салат из свеклы и перловки.

Это полезное блюдо, которое к тому же можно подать и как гарнир. Перловка, свекла, зелень – просто сплошные витамины. А еще в состав не входит майонез. Рецептом поделились на портале prosalat.com.

Ингредиенты:

Крупа перловая — 70 г

Свекла (запеченная или вареная, около 300 гр.) — 1 шт.

Лук зеленый — 4 веточки

Укроп – 5-6 веточки

Ингредиенты для заправки:

Масло — 40 мл

Сахар – 1 ст. л.

Сок лимонный – 1 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Перец черный молотый

Способ приготовления:

Перловую крупу, если есть возможность, хотя бы на час замачиваем в холодной воде. Варим в соответствии с инструкциями на упаковке. Свеклу тоже следует отварить или запечь в духовке. Когда остынет, нарезаем маленькими кубиками. Готовую перловку откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость и остужаем. Пока стынет, моем, сушим и мелко режем зелень. Все ингредиенты для заправки смешиваем до получения однородной эмульсии. Перемешиваем со составляющими салата – и можно подавать.

Лучшее в этом салате то, что можно запечь свеклу и отварить крупу вперед — и завтракать вкусностями хоть каждый день. Это не займет много времени, просто как с интересной еврейской намазкой на бутерброды.