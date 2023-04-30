Салат, ради которого дети будут просыпаться: рецепт полезного завтрака
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Его можно подать и как салат, и как гарнир
Салаты с крупами встречаются чуть ли не в каждой кухне мира. Если вы уже пробовали турецкий кисир с булгуром, обязательно приготовьте этот салат из свеклы и перловки.
Это полезное блюдо, которое к тому же можно подать и как гарнир. Перловка, свекла, зелень – просто сплошные витамины. А еще в состав не входит майонез. Рецептом поделились на портале prosalat.com.
Ингредиенты:
- Крупа перловая — 70 г
- Свекла (запеченная или вареная, около 300 гр.) — 1 шт.
- Лук зеленый — 4 веточки
- Укроп – 5-6 веточки
- Ингредиенты для заправки:
- Масло — 40 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Сок лимонный – 1 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Перец черный молотый
Способ приготовления:
- Перловую крупу, если есть возможность, хотя бы на час замачиваем в холодной воде. Варим в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Свеклу тоже следует отварить или запечь в духовке. Когда остынет, нарезаем маленькими кубиками. Готовую перловку откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость и остужаем. Пока стынет, моем, сушим и мелко режем зелень.
- Все ингредиенты для заправки смешиваем до получения однородной эмульсии. Перемешиваем со составляющими салата – и можно подавать.
Лучшее в этом салате то, что можно запечь свеклу и отварить крупу вперед — и завтракать вкусностями хоть каждый день. Это не займет много времени, просто как с интересной еврейской намазкой на бутерброды.