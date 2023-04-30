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Один секретный ингредиент – и куриные котлеты больше никогда не будут сухими

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Котлетки всегда будут аппетитными и влажными
Котлетки всегда будут аппетитными и влажными. Фото today.ua

Маленькая хитрость от опытных кулинаров

Домашние котлетки – отличный вариант на тему "что приготовить". Их можно использовать как перекус на обед, подавать к картофелю и салатам. Многие любят куриное мясо, но сталкиваются с тем, что жареные котлетки из филейного фарша часто получаются сухими и жесткими.

Рассказываем секретный способ, как сделать так, чтобы котлеты из курятины не были сухими. Следует перекрутить через мясорубку кусочек сала и смешать его с фаршем.

Ингредиенты:

  • 400-500 г куриного фарша
  • 80 г сала
  • луковица
  • Несколько кусочков хлеба
  • масло
  • 0,5 столовой ложки сухарей
  • 0,5 чашки воды, молока или бульона
  • по вкусу – соль, перец

Способ приготовления

  1. Хлеб заливаем водой или бульоном. Оставляем, чтобы просочился.
  2. Мелко режем лук. Смешиваем с фаршем, солим, перчим. Замоченный хлеб слегка отжимаем и тоже добавляем.
  3. Все тщательно перемешиваем. Можно также отбить массу несколько раз об дно миски – чтобы вышли лишние пузырьки воздуха.
  4. Формируем маленькие котлетки. Обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на разогретой сковороде по бокам. Масла добавляем совсем немного. Цель – румяная корочка.

Приготовленные таким образом котлеты будут ароматными и влажными. В качестве гарнира к ним отлично подойдет идеальное картофельное пюре.

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#Рецепт #Лайфхак #Котлеты