Один секретный ингредиент – и куриные котлеты больше никогда не будут сухими

Маленькая хитрость от опытных кулинаров

Домашние котлетки – отличный вариант на тему "что приготовить". Их можно использовать как перекус на обед, подавать к картофелю и салатам. Многие любят куриное мясо, но сталкиваются с тем, что жареные котлетки из филейного фарша часто получаются сухими и жесткими.

Рассказываем секретный способ, как сделать так, чтобы котлеты из курятины не были сухими. Следует перекрутить через мясорубку кусочек сала и смешать его с фаршем.

Ингредиенты:

400-500 г куриного фарша

80 г сала

луковица

Несколько кусочков хлеба

масло

0,5 столовой ложки сухарей

0,5 чашки воды, молока или бульона

по вкусу – соль, перец

Способ приготовления

Хлеб заливаем водой или бульоном. Оставляем, чтобы просочился. Мелко режем лук. Смешиваем с фаршем, солим, перчим. Замоченный хлеб слегка отжимаем и тоже добавляем. Все тщательно перемешиваем. Можно также отбить массу несколько раз об дно миски – чтобы вышли лишние пузырьки воздуха. Формируем маленькие котлетки. Обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на разогретой сковороде по бокам. Масла добавляем совсем немного. Цель – румяная корочка.

Приготовленные таким образом котлеты будут ароматными и влажными. В качестве гарнира к ним отлично подойдет идеальное картофельное пюре.