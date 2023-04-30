Один секретный ингредиент – и куриные котлеты больше никогда не будут сухими
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Маленькая хитрость от опытных кулинаров
Домашние котлетки – отличный вариант на тему "что приготовить". Их можно использовать как перекус на обед, подавать к картофелю и салатам. Многие любят куриное мясо, но сталкиваются с тем, что жареные котлетки из филейного фарша часто получаются сухими и жесткими.
Рассказываем секретный способ, как сделать так, чтобы котлеты из курятины не были сухими. Следует перекрутить через мясорубку кусочек сала и смешать его с фаршем.
Ингредиенты:
- 400-500 г куриного фарша
- 80 г сала
- луковица
- Несколько кусочков хлеба
- масло
- 0,5 столовой ложки сухарей
- 0,5 чашки воды, молока или бульона
- по вкусу – соль, перец
Способ приготовления
- Хлеб заливаем водой или бульоном. Оставляем, чтобы просочился.
- Мелко режем лук. Смешиваем с фаршем, солим, перчим. Замоченный хлеб слегка отжимаем и тоже добавляем.
- Все тщательно перемешиваем. Можно также отбить массу несколько раз об дно миски – чтобы вышли лишние пузырьки воздуха.
- Формируем маленькие котлетки. Обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на разогретой сковороде по бокам. Масла добавляем совсем немного. Цель – румяная корочка.
Приготовленные таким образом котлеты будут ароматными и влажными. В качестве гарнира к ним отлично подойдет идеальное картофельное пюре.