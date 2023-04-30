Хрустящие, а начинка тает во рту: невероятные трубочки из лаваша за три минуты

Идеальная закуска — быстро готовится и быстро съедается

Лаваш – это просто палочка-выручалочка для быстрых закусок. Если вы уже готовили вкусные конвертики из лаваша, обязательно попробуйте хрустящие трубочки с нежной начинкой.

Эта закуска может в зависимости от ваших потребностей стать как украшением праздничного стола, так и быстрым перекусом или завтраком для всей семьи. Рецептом поделились на портале "Главред".

Ингредиенты:

Лаваш — 1 шт

Сыр твердый – 100 гр

Яйца — 3 шт

зеленый лук

Сметана или греческий йогурт

Способ приготовления:

Яйца предварительно отвариваем. Когда они остынут, натираем на крупной терке. К яйцам добавляем мелко нарезанный зеленый лук. Сыр тоже натираем на мелкой терке. Добавляем его в яйца с луком. Перемешиваем с двумя ложками сметаны или греческого йогурта. Лаваш режем на небольшие полоски. Столовой ложкой перекладываем начинку для трубочек на полоски лаваша. Аккуратно сворачиваем их в трубочки.

На сухой сковороде обжариваем трубочки с двух сторон. Подаем их хрустящими и горячими. Можно приготовить интересный сырный соус – так будет еще вкуснее.