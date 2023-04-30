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Хрустящие, а начинка тает во рту: невероятные трубочки из лаваша за три минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусная хрустящая закуска
Очень вкусная хрустящая закуска. Фото ukr.media

Идеальная закуска — быстро готовится и быстро съедается

Лаваш – это просто палочка-выручалочка для быстрых закусок. Если вы уже готовили вкусные конвертики из лаваша, обязательно попробуйте хрустящие трубочки с нежной начинкой.

Эта закуска может в зависимости от ваших потребностей стать как украшением праздничного стола, так и быстрым перекусом или завтраком для всей семьи. Рецептом поделились на портале "Главред".

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 шт
  • Сыр твердый – 100 гр
  • Яйца — 3 шт
  • зеленый лук
  • Сметана или греческий йогурт

Способ приготовления:

  1. Яйца предварительно отвариваем. Когда они остынут, натираем на крупной терке. К яйцам добавляем мелко нарезанный зеленый лук.
  2. Сыр тоже натираем на мелкой терке. Добавляем его в яйца с луком. Перемешиваем с двумя ложками сметаны или греческого йогурта.
  3. Лаваш режем на небольшие полоски. Столовой ложкой перекладываем начинку для трубочек на полоски лаваша. Аккуратно сворачиваем их в трубочки.

На сухой сковороде обжариваем трубочки с двух сторон. Подаем их хрустящими и горячими. Можно приготовить интересный сырный соус – так будет еще вкуснее.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш