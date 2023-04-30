Сладкий пирог как из кондитерской за 30 минут: блюдо соберет за столом всю семью

Готовится просто и из бюджетных продуктов

Наступает то время, когда нужно вкусно утилизировать оставшиеся в морозильной камере ягоды с предыдущего сезона. Если вы уже готовили ягодный мохито с замороженной смородиной, пришло время клубники.

Предлагаем приготовить очень ароматный, мягкий и сочный пирог. Рецептом поделились на портале trserial.net.ua.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Соль – щепотка

Сахар – 1 стакан

Кефир – 1 стакан

Мука – 1 стакан

Манка – 1 стакан

Разрыхлитель – 10 г

Растительное масло – 100 мл

Замороженная клубника – 300 г

Крахмал – 1 ст.л.

Сахарная пудра – для посыпания

Стакан – 250 мл

Способ приготовления:

В миске соединяем яйца, сахар и щепотку соли. Добавляем стакан теплого кефира, стакан манки и перемешиваем блендером. Оставляем на 10 минут – чтобы набухла манка.

В это время подготовим форму. Дно и бока формы застилаем бумагой для выпечки.

Замешиваем тесто. К предварительной массе добавляем 100 мл растительного масла, стакан муки, 10 г разрыхлителя и замешиваем тесто.

Переливаем тесто в предварительно подготовленную форму для выпечки. Вынимаем из морозилки 300 г замороженной клубники, добавляем столовую ложку крахмала и перемешиваем. Выкладываем ягоды на тесто. Накрываем фольгой и ставим в предварительно разогретую духовку до 180°С на 30 минут.

Через 30 минут снимаем фольгу и выпекаем пирог еще 25-30 минут при 180°С. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой.

Вынимаем пирог из формы, как только он немного остынет. Посыпаем сахарной пудрой — и можно звать всех на чай. А еще обязательно попробуйте легендарный Тирольский пирог – в состав входит замороженная смородина.