Ради такого блюда гости будут приходить каждый день: рецепт шоколадных вареников с вишнями

Любимые вареники стали теперь идеальными

В Украине есть множество простых, но при этом очень вкусных национальных блюд. Одно из таких блюд — вареники. Начинка для них была абсолютно разной — капуста, творог, вишня, картошка, другие сезонные фрукты или овощи.

Сегодня мы решили приготовить шоколадные вареники с вишнями по рецепту Shuba. Пока не подошел сезон ягод, нам придется готовить из замороженных запасов, однако на вкусе вареников это никак не отразится.

Как приготовить шоколадные вареники с вишнями

Ингредиенты на 12 порций

Для теста:

мука — 250 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

какао — 15 г;

вода — 150 г.

Начинка:

вишня замороженная — 200 г;

крахмал — 1 ст. л.;

тофу — 200 г;

сахар — 50 г;

черный шоколад 70-75% — 40 г;

сахар ванильный — по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте в глубокой миске все ингредиенты для теста, добавьте щепотку соли и оставьте на 20 минут. Положите тофу, сахар и ваниль в чашу блендера и взбейте. Слейте сок размороженной вишни в отдельную емкость, добавьте крахмал и размешайте. Уложите в сковороду размороженную вишню, уварите в течение нескольких минут. Уложите в сковороду размороженную вишню, уварите в течение нескольких минут. Добавьте вишневый сок с крахмалом. Варите до загустения. Смешайте тофу с вишней, добавьте шоколад и перемешайте. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности и вырежьте стаканом кружки. Каждый кружочек разомните руками, положите чайную ложку начинки и плотно защипните края. Готовые вареники можно заморозить или отварить в подсоленной кипящей воде в течение 2 минут после того, как они всплывут на поверхность воды.

Если вы любите классические вареники, можно воспользоваться бабушкиным рецептом. Этот вкус вы не забудете никогда.