Ради такого блюда гости будут приходить каждый день: рецепт шоколадных вареников с вишнями
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Любимые вареники стали теперь идеальными
В Украине есть множество простых, но при этом очень вкусных национальных блюд. Одно из таких блюд — вареники. Начинка для них была абсолютно разной — капуста, творог, вишня, картошка, другие сезонные фрукты или овощи.
Сегодня мы решили приготовить шоколадные вареники с вишнями по рецепту Shuba. Пока не подошел сезон ягод, нам придется готовить из замороженных запасов, однако на вкусе вареников это никак не отразится.
Как приготовить шоколадные вареники с вишнями
Ингредиенты на 12 порций
Для теста:
- мука — 250 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- какао — 15 г;
- вода — 150 г.
Начинка:
- вишня замороженная — 200 г;
- крахмал — 1 ст. л.;
- тофу — 200 г;
- сахар — 50 г;
- черный шоколад 70-75% — 40 г;
- сахар ванильный — по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте в глубокой миске все ингредиенты для теста, добавьте щепотку соли и оставьте на 20 минут.
- Положите тофу, сахар и ваниль в чашу блендера и взбейте.
- Слейте сок размороженной вишни в отдельную емкость, добавьте крахмал и размешайте. Уложите в сковороду размороженную вишню, уварите в течение нескольких минут.
- Уложите в сковороду размороженную вишню, уварите в течение нескольких минут. Добавьте вишневый сок с крахмалом. Варите до загустения.
- Смешайте тофу с вишней, добавьте шоколад и перемешайте.
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности и вырежьте стаканом кружки. Каждый кружочек разомните руками, положите чайную ложку начинки и плотно защипните края.
- Готовые вареники можно заморозить или отварить в подсоленной кипящей воде в течение 2 минут после того, как они всплывут на поверхность воды.
Если вы любите классические вареники, можно воспользоваться бабушкиным рецептом. Этот вкус вы не забудете никогда.