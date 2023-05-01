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Даже уксус не понадобиться: как превратить обычную скумбрию в непревзойденную закуску

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусная и полезная засоленная скумбрия
Вкусная и полезная засоленная скумбрия. Фото prostoway

Потрясающая закуска без плясок на кухне

Засоленная скумбрия – особое блюдо на семейном столе. Ее любят за нежный вкус и простоту приготовления, это одна из лучших закусок для семейного обеда или к праздничному столу. Это блюдо, которое всегда разлетается одним из первых на столе.

Вообще засолка рыбы считается делом хлопотным. Однако по рецепту ProstoWay засолить скумбрию получится быстро и просто. При этом вам не нужно использовать воду или уксус. Используя всего несколько ингредиентов, вы сможете приготовить вкусную закуску.

Как засолить просто скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль – 1 ложка;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • приправа для засолки, перец – 3 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Лук и лимон промыть, очистить и нарезать небольшими кольцами. Выложить их на дно полиэтиленового пакета или герметичного контейнера.
  2. К ингредиентам следует добавить черный перец и приправу для рыбы.
  3. Внутрь положить разрезанную на кусочки скумбрию.
  4. Пакет завязать, а все содержимое тщательно перемешать, отправить на 2 часа в холодильник. Блюдо готовое, приятного аппетита.

Кстати, скумбрию можно еще запечь в банке. Такой необычный рецепт приготовления рыбы будет всегда уместен.

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