Даже уксус не понадобиться: как превратить обычную скумбрию в непревзойденную закуску

Потрясающая закуска без плясок на кухне

Засоленная скумбрия – особое блюдо на семейном столе. Ее любят за нежный вкус и простоту приготовления, это одна из лучших закусок для семейного обеда или к праздничному столу. Это блюдо, которое всегда разлетается одним из первых на столе.

Вообще засолка рыбы считается делом хлопотным. Однако по рецепту ProstoWay засолить скумбрию получится быстро и просто. При этом вам не нужно использовать воду или уксус. Используя всего несколько ингредиентов, вы сможете приготовить вкусную закуску.

Как засолить просто скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

соль – 1 ложка;

лавровый лист – 2 шт.;

приправа для засолки, перец – 3 ч. л.

Способ приготовления:

Лук и лимон промыть, очистить и нарезать небольшими кольцами. Выложить их на дно полиэтиленового пакета или герметичного контейнера. К ингредиентам следует добавить черный перец и приправу для рыбы. Внутрь положить разрезанную на кусочки скумбрию. Пакет завязать, а все содержимое тщательно перемешать, отправить на 2 часа в холодильник. Блюдо готовое, приятного аппетита.

Кстати, скумбрию можно еще запечь в банке. Такой необычный рецепт приготовления рыбы будет всегда уместен.