Всего три минуты – и салат готов: простой рецепт изменит ваши представления о редиске

Закуска, хоть и простая, выглядит нарядно и может стать украшением праздничного стола

В магазинах и на рынках уже появилась ранняя редиска. Это подталкивает добавлять ее едва ли не во все блюда. Особенно в салаты.

Рассказываем вместе с порталом "Советница", как приготовить красивый и свежий салат, который не стыдно и на праздничный стол поставить. Этот салат имеет пикантную заправку.

Ингредиенты:

5 вкрутую сваренных яиц

2 средних свежих огурца

300 г редиса

100 г твердого сыра

по маленькой горсти зеленого лука и укропа

Для заправки:

200 г сметаны

1 чайная ложка готовой горчицы

1 средний зубчик чеснока

1 столовая ложка лимонного сока

соль по вкусу

Способ приготовления:

Сначала смешиваем заправку: к сметане добавляем сок лимона, соль, горчицу и выжатый чеснок. Все растираем ложкой и ставим в холодильник. Для удобства заправку можно сразу переложить в кулинарный мешочек. Огурцы мелко нарезаем. Яйца, редис и сыр натираем на среднюю терку и мелко рубим зелень. На широкую тарелку ставим салатное кольцо. Сначала слегка смазываем дно заправкой. Выкладываем яйца, подсаливаем и наносим щедрую сеточку из заправки. Сверху огурцы и укроп, заправка. Присыпаем сыром и луком, снова выкладываем заправку. Последний слой – редис. Немного утрамбовываем ложкой и осторожно снимаем салатное кольцо.

Салат по этому рецепту получается свежим и сочным. А если нравятся слоеные салаты, то обязательно попробуйте салат "Ночь".