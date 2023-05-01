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Всего три минуты – и салат готов: простой рецепт изменит ваши представления о редиске

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Салат из редиса только звучит скучно
Салат из редиса только звучит скучно. Фото prosti-recepty.com

Закуска, хоть и простая, выглядит нарядно и может стать украшением праздничного стола

В магазинах и на рынках уже появилась ранняя редиска. Это подталкивает добавлять ее едва ли не во все блюда. Особенно в салаты.

Рассказываем вместе с порталом "Советница", как приготовить красивый и свежий салат, который не стыдно и на праздничный стол поставить. Этот салат имеет пикантную заправку.

Ингредиенты:

  • 5 вкрутую сваренных яиц
  • 2 средних свежих огурца
  • 300 г редиса
  • 100 г твердого сыра
  • по маленькой горсти зеленого лука и укропа

Для заправки:

  • 200 г сметаны
  • 1 чайная ложка готовой горчицы
  • 1 средний зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сначала смешиваем заправку: к сметане добавляем сок лимона, соль, горчицу и выжатый чеснок. Все растираем ложкой и ставим в холодильник. Для удобства заправку можно сразу переложить в кулинарный мешочек.
  2. Огурцы мелко нарезаем. Яйца, редис и сыр натираем на среднюю терку и мелко рубим зелень.
  3. На широкую тарелку ставим салатное кольцо. Сначала слегка смазываем дно заправкой. Выкладываем яйца, подсаливаем и наносим щедрую сеточку из заправки. Сверху огурцы и укроп, заправка.
  4. Присыпаем сыром и луком, снова выкладываем заправку. Последний слой – редис. Немного утрамбовываем ложкой и осторожно снимаем салатное кольцо.

Салат по этому рецепту получается свежим и сочным. А если нравятся слоеные салаты, то обязательно попробуйте салат "Ночь".

Теги:
#Рецепт #Салат #Домашний рецепт #Редиска