Всего три минуты – и салат готов: простой рецепт изменит ваши представления о редиске
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Закуска, хоть и простая, выглядит нарядно и может стать украшением праздничного стола
В магазинах и на рынках уже появилась ранняя редиска. Это подталкивает добавлять ее едва ли не во все блюда. Особенно в салаты.
Рассказываем вместе с порталом "Советница", как приготовить красивый и свежий салат, который не стыдно и на праздничный стол поставить. Этот салат имеет пикантную заправку.
Ингредиенты:
- 5 вкрутую сваренных яиц
- 2 средних свежих огурца
- 300 г редиса
- 100 г твердого сыра
- по маленькой горсти зеленого лука и укропа
Для заправки:
- 200 г сметаны
- 1 чайная ложка готовой горчицы
- 1 средний зубчик чеснока
- 1 столовая ложка лимонного сока
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Сначала смешиваем заправку: к сметане добавляем сок лимона, соль, горчицу и выжатый чеснок. Все растираем ложкой и ставим в холодильник. Для удобства заправку можно сразу переложить в кулинарный мешочек.
- Огурцы мелко нарезаем. Яйца, редис и сыр натираем на среднюю терку и мелко рубим зелень.
- На широкую тарелку ставим салатное кольцо. Сначала слегка смазываем дно заправкой. Выкладываем яйца, подсаливаем и наносим щедрую сеточку из заправки. Сверху огурцы и укроп, заправка.
- Присыпаем сыром и луком, снова выкладываем заправку. Последний слой – редис. Немного утрамбовываем ложкой и осторожно снимаем салатное кольцо.
Салат по этому рецепту получается свежим и сочным. А если нравятся слоеные салаты, то обязательно попробуйте салат "Ночь".