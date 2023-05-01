Заправка, которая сделает любое блюдо в сто раз вкуснее: рецепт медово-горчичного соуса
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Полезная и вкусная заправка украсит любое блюдо
Если вам надоел магазинный майонез, заправка — отличный вариант. Сегодня мы будем готовить медово-горчичную заправку — это соус для различных блюд, который обычно содержит три ингредиента: мед, столовую горчицу и оливковое масло.
Соус по рецепту Shuba очень вкусный и полезен, ведь в его составе полезные для здоровья продукты. Его можно адаптировать как для сладкоежек, добавив больше меда, так и для любителей остренького, сделав акцент на горчице. Его просто готовить: всего 10 минут — и вы можете наслаждаться ароматным соусом.
Как приготовить медово-горчичную заправку
Ингредиенты на 2 порции:
- лимон, сок — 45 г;
- уксус винный — 30 мл;
- дижонская горчица — 12 г;
- горчица зернистая — 6 г;
- мед — 15 г;
- соль — 1 г;
- перец черный молотый — 0.2 г;
- оливковое масло — 100 мл.
Способ приготовления:
- В блендере соедините лимонный сок, уксус, дижонскую горчицу, зернистую горчицу, мед, соль и перец.
- Смешивайте на средней скорости 5-19 секунд.
- Тоненькой струйкой добавьте в смесь оливковое масло.
- На большой скорости продолжайте размешивать еще 20 секунд.
Соус готов, приятного аппетита. Такая заправка отлично подойдет к мясным блюдам и овощным салатам. Попробуйте — и вы точно не пожалеете.