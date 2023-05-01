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Заправка, которая сделает любое блюдо в сто раз вкуснее: рецепт медово-горчичного соуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный соус для любых блюд - медово-горчичная заправка
Отличный соус для любых блюд - медово-горчичная заправка. Фото shuba.life

Полезная и вкусная заправка украсит любое блюдо

Если вам надоел магазинный майонез, заправка — отличный вариант. Сегодня мы будем готовить медово-горчичную заправку — это соус для различных блюд, который обычно содержит три ингредиента: мед, столовую горчицу и оливковое масло.

Соус по рецепту Shuba очень вкусный и полезен, ведь в его составе полезные для здоровья продукты. Его можно адаптировать как для сладкоежек, добавив больше меда, так и для любителей остренького, сделав акцент на горчице. Его просто готовить: всего 10 минут — и вы можете наслаждаться ароматным соусом.

Как приготовить медово-горчичную заправку

Ингредиенты на 2 порции:

  • лимон, сок — 45 г;
  • уксус винный — 30 мл;
  • дижонская горчица — 12 г;
  • горчица зернистая — 6 г;
  • мед — 15 г;
  • соль — 1 г;
  • перец черный молотый — 0.2 г;
  • оливковое масло — 100 мл.

Способ приготовления:

  1. В блендере соедините лимонный сок, уксус, дижонскую горчицу, зернистую горчицу, мед, соль и перец.
  2. Смешивайте на средней скорости 5-19 секунд.
  3. Тоненькой струйкой добавьте в смесь оливковое масло.
  4. На большой скорости продолжайте размешивать еще 20 секунд.

Соус готов, приятного аппетита. Такая заправка отлично подойдет к мясным блюдам и овощным салатам. Попробуйте — и вы точно не пожалеете.

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