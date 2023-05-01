Заправка, которая сделает любое блюдо в сто раз вкуснее: рецепт медово-горчичного соуса

Полезная и вкусная заправка украсит любое блюдо

Если вам надоел магазинный майонез, заправка — отличный вариант. Сегодня мы будем готовить медово-горчичную заправку — это соус для различных блюд, который обычно содержит три ингредиента: мед, столовую горчицу и оливковое масло.

Соус по рецепту Shuba очень вкусный и полезен, ведь в его составе полезные для здоровья продукты. Его можно адаптировать как для сладкоежек, добавив больше меда, так и для любителей остренького, сделав акцент на горчице. Его просто готовить: всего 10 минут — и вы можете наслаждаться ароматным соусом.

Как приготовить медово-горчичную заправку

Ингредиенты на 2 порции:

лимон, сок — 45 г;

уксус винный — 30 мл;

дижонская горчица — 12 г;

горчица зернистая — 6 г;

мед — 15 г;

соль — 1 г;

перец черный молотый — 0.2 г;

оливковое масло — 100 мл.

Способ приготовления:

В блендере соедините лимонный сок, уксус, дижонскую горчицу, зернистую горчицу, мед, соль и перец. Смешивайте на средней скорости 5-19 секунд. Тоненькой струйкой добавьте в смесь оливковое масло. На большой скорости продолжайте размешивать еще 20 секунд.

Соус готов, приятного аппетита. Такая заправка отлично подойдет к мясным блюдам и овощным салатам. Попробуйте — и вы точно не пожалеете.