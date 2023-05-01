Секретный ингредиент изменит вкус до неузнаваемости: пирог из лука, который будут уплетать даже дети

Вкусное дополнение к ужину

Блюда из лука обычно любят фанаты этого овоща, любящие его аромат и пикантный вкус. Но даже тем, кто вернет нос от луковых оладий, понравится этот пирог.

Блюдо будут уминать даже дети. Пирог нежный, ароматный и вкусный. На портале joy-pup.com поделились простым рецептом.

Ингредиенты:

2 большие луковицы

2 столовые ложки сливочного масла

1/2 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки черного перца

1/4 чайной ложки мускатного ореха

2 яйца

1/2 стакана сливок

1 стакан тертого сыра

1/2 стакана молока

1/2 стакана муки

1 чайная ложка порошка для выпечки

1/4 чайной ложки соды

Пошаговое приготовление:

Лук нарезаем тонкими колечками. На средний огонь ставим большую сковороду. Растапливаем в ней сливочное масло. Добавляем лук, соль, перец и мускатный орех. Жарим, помешивая, около 10 минут, пока лук не станет золотисто-коричневым. Потом оставляем – чтобы остыл. В это время в большой миске взбиваем вместе яйца, сливки, молоко и сыр. Добавляем муку, порошок для выпечки и соду и смешиваем до гладкой массы. Добавляем остывший жареный лук и осторожно перемешиваем. Наливаем смесь в форму для запекания. Готовим в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Время приготовления – около 40-45 минут, пока пирог не станет золотистым.

Это и так идеальный перекус или полноценный прием пищи. Но, если хотите, можно подать такой пирог с сырным соусом – сочетание будет отличным.