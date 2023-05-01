Секретный ингредиент изменит вкус до неузнаваемости: пирог из лука, который будут уплетать даже дети
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Вкусное дополнение к ужину
Блюда из лука обычно любят фанаты этого овоща, любящие его аромат и пикантный вкус. Но даже тем, кто вернет нос от луковых оладий, понравится этот пирог.
Блюдо будут уминать даже дети. Пирог нежный, ароматный и вкусный. На портале joy-pup.com поделились простым рецептом.
Ингредиенты:
- 2 большие луковицы
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки черного перца
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
- 2 яйца
- 1/2 стакана сливок
- 1 стакан тертого сыра
- 1/2 стакана молока
- 1/2 стакана муки
- 1 чайная ложка порошка для выпечки
- 1/4 чайной ложки соды
Пошаговое приготовление:
- Лук нарезаем тонкими колечками. На средний огонь ставим большую сковороду. Растапливаем в ней сливочное масло.
- Добавляем лук, соль, перец и мускатный орех. Жарим, помешивая, около 10 минут, пока лук не станет золотисто-коричневым. Потом оставляем – чтобы остыл.
- В это время в большой миске взбиваем вместе яйца, сливки, молоко и сыр.
- Добавляем муку, порошок для выпечки и соду и смешиваем до гладкой массы. Добавляем остывший жареный лук и осторожно перемешиваем.
- Наливаем смесь в форму для запекания. Готовим в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Время приготовления – около 40-45 минут, пока пирог не станет золотистым.
Это и так идеальный перекус или полноценный прием пищи. Но, если хотите, можно подать такой пирог с сырным соусом – сочетание будет отличным.