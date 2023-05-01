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Секретный ингредиент изменит вкус до неузнаваемости: пирог из лука, который будут уплетать даже дети

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Весь секрет в специях
Весь секрет в специях. Фото shuba.life

Вкусное дополнение к ужину

Блюда из лука обычно любят фанаты этого овоща, любящие его аромат и пикантный вкус. Но даже тем, кто вернет нос от луковых оладий, понравится этот пирог.

Блюдо будут уминать даже дети. Пирог нежный, ароматный и вкусный. На портале joy-pup.com поделились простым рецептом.

Ингредиенты:

  • 2 большие луковицы
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки черного перца
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха
  • 2 яйца
  • 1/2 стакана сливок
  • 1 стакан тертого сыра
  • 1/2 стакана молока
  • 1/2 стакана муки
  • 1 чайная ложка порошка для выпечки
  • 1/4 чайной ложки соды

Пошаговое приготовление:

  1. Лук нарезаем тонкими колечками. На средний огонь ставим большую сковороду. Растапливаем в ней сливочное масло.
  2. Добавляем лук, соль, перец и мускатный орех. Жарим, помешивая, около 10 минут, пока лук не станет золотисто-коричневым. Потом оставляем – чтобы остыл.
  3. В это время в большой миске взбиваем вместе яйца, сливки, молоко и сыр.
  4. Добавляем муку, порошок для выпечки и соду и смешиваем до гладкой массы. Добавляем остывший жареный лук и осторожно перемешиваем.
  5. Наливаем смесь в форму для запекания. Готовим в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Время приготовления – около 40-45 минут, пока пирог не станет золотистым.

Это и так идеальный перекус или полноценный прием пищи. Но, если хотите, можно подать такой пирог с сырным соусом – сочетание будет отличным.

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#Рецепт #Пирог #Лук