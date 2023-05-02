Рецепт любимого салата бабушки: три ингредиента - и блюдо готово
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Приготовить сытное и вкусное блюдо за пару минут легко
Обожаете грибы и часто используете их в своем рационе? Если хотите готовить все больше и больше оригинальных блюд с этим продуктом, тогда рецепт этого салата для вас. Именно такое блюдо любили наши бабушки за его простоту и вкус.
Простой салат с картофелем и грибами можно готовить и на праздник, и каждый день. Для этого салата Shuba советует выбрать маленькие маринованные шампиньоны — они выглядят более эстетично и их не придется разрезать на много кусочков.
Как приготовить салат с картофелем и грибами
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 3 шт.;
- маринованные грибы — 100 г;
- огурцы соленые — 2 шт.;
- зелень, соль, черный перец — по вкусу;
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку хорошо вымойте от грязи и сложите в кастрюлю. Залейте водой и отварите в мундире до готовности — это займет 20 минут.
- Сваренный картофель полностью остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Огурец нарежьте кубиками. Смешайте овощи в миске.
- Добавьте в миску нарезанные маринованные грибы и зелень по вкусу. Налейте растительное масло, добавьте соль и перец и перемешайте. Салат готов, приятного аппетита.
Кстати, очистить шампиньоны — просто. Благодаря одному трюку вы можете сделать это за секунды.