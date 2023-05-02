Рецепт любимого салата бабушки: три ингредиента - и блюдо готово

Приготовить сытное и вкусное блюдо за пару минут легко

Обожаете грибы и часто используете их в своем рационе? Если хотите готовить все больше и больше оригинальных блюд с этим продуктом, тогда рецепт этого салата для вас. Именно такое блюдо любили наши бабушки за его простоту и вкус.

Простой салат с картофелем и грибами можно готовить и на праздник, и каждый день. Для этого салата Shuba советует выбрать маленькие маринованные шампиньоны — они выглядят более эстетично и их не придется разрезать на много кусочков.

Как приготовить салат с картофелем и грибами

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 3 шт.;

маринованные грибы — 100 г;

огурцы соленые — 2 шт.;

зелень, соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку хорошо вымойте от грязи и сложите в кастрюлю. Залейте водой и отварите в мундире до готовности — это займет 20 минут. Сваренный картофель полностью остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Огурец нарежьте кубиками. Смешайте овощи в миске. Добавьте в миску нарезанные маринованные грибы и зелень по вкусу. Налейте растительное масло, добавьте соль и перец и перемешайте. Салат готов, приятного аппетита.

Кстати, очистить шампиньоны — просто. Благодаря одному трюку вы можете сделать это за секунды.