Получатся пышными и нежными, как в детстве: рецепт сырников с молочной подливой

Немного времени — и можно наслаждаться блюдом

Ничто не заряжает на приятный день так, как вкусно и уютно проведенное утро. Поэтому мы решили предложить любимое блюдо многих – сырники.

Такие нежные, в меру сладкие сырники с молочной подливкой по рецепту ProstoWay понравятся всем. Блюдо не минуют даже дети – ведь вспомните, с каким удовольствием вы ели ее в детском саду!

Как приготовить сырники с молочной подливкой

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 гр.;

яйцо – 2 шт.;

мука – 130 гр.

сахар – 3 ложки.

ванильный сахар – 1 ложка.

Способ приготовления;

Венчиком взбиваем яйца с обычным и ванильным сахаром. Выливаем яичную смесь в кисломолочный творог, добавляем муку и растираем вилкой. Скатываем тесто в колбаску, а затем нарезаем сырники толщиной около 2 сантиметров. Каждый сырник необходимо обвалять в муке со всех сторон. Обжариваем их на большом огне до золотистой корочки, убавляем огонь и жарим еще 5 минут. Крышку не закрываем. Для молочного подлива доводим до кипения 200 мл молока. Отдельно в чашке разводим 2 ложки муки в 3 ложках воды.Выливаем мучную смесь в кипящее молоко, всыпаем сахар и венчиком взбиваем, пока она не станет густой. В охлажденную массу добавляем ложку сметаны. Поливаем горячие сырники молочным соусом и подаем к столу.

Сырники можно подавать с вареньем, медом, сметаной. Также блюдо будет прекрасно сочетаться с домашней сгущенкой.