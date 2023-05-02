Получатся пышными и нежными, как в детстве: рецепт сырников с молочной подливой
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Немного времени — и можно наслаждаться блюдом
Ничто не заряжает на приятный день так, как вкусно и уютно проведенное утро. Поэтому мы решили предложить любимое блюдо многих – сырники.
Такие нежные, в меру сладкие сырники с молочной подливкой по рецепту ProstoWay понравятся всем. Блюдо не минуют даже дети – ведь вспомните, с каким удовольствием вы ели ее в детском саду!
Как приготовить сырники с молочной подливкой
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 500 гр.;
- яйцо – 2 шт.;
- мука – 130 гр.
- сахар – 3 ложки.
- ванильный сахар – 1 ложка.
Способ приготовления;
- Венчиком взбиваем яйца с обычным и ванильным сахаром.
- Выливаем яичную смесь в кисломолочный творог, добавляем муку и растираем вилкой.
- Скатываем тесто в колбаску, а затем нарезаем сырники толщиной около 2 сантиметров.
- Каждый сырник необходимо обвалять в муке со всех сторон.
- Обжариваем их на большом огне до золотистой корочки, убавляем огонь и жарим еще 5 минут. Крышку не закрываем.
- Для молочного подлива доводим до кипения 200 мл молока. Отдельно в чашке разводим 2 ложки муки в 3 ложках воды.Выливаем мучную смесь в кипящее молоко, всыпаем сахар и венчиком взбиваем, пока она не станет густой. В охлажденную массу добавляем ложку сметаны.
- Поливаем горячие сырники молочным соусом и подаем к столу.
Сырники можно подавать с вареньем, медом, сметаной. Также блюдо будет прекрасно сочетаться с домашней сгущенкой.