Приготовьте салат с сельдью - и вы не захотите другого: готовим потрясающее блюдо всего за 15 минут

Разнообразить "селедочное" меню достаточно просто

Сельдь – вкусная рыба, которая может стать закуской или аппетитным дополнением к картофелю. Мы привыкли подавать ее к столу как самостоятельное блюдо или же готовить классическую селедку под шубой.

Но если добавить в рыбу несколько простых ингредиентов, то получится вкуснейший салат. Такое блюдо по рецепту "СОДа" так понравится вам, что будет постоянно на вашем столе. Готовить такой салат настолько просто, что с этим справится начинающая хозяйка.

Как приготовить салат с сельдью

Ингредиенты:

слабосоленая сельдь — 2 шт.;

лук – 1 шт.;

яблоко (желательно кисло-сладкие) – 1 шт.;

горчица – 1 ч.л.;

сметана — 180 г;

лимонный сок – 1 ч.л.;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Если у вас целая селедка, разберите его на филе или же сразу приобретите готовое. Нарежьте кубиком. Репчатый лук нарежьте полукольцами. Яблоки также нужно почистить, порезать и сбрызнуть лимонным соком. Яблоко и сельдь с луком смешайте с горчицей, сметаной и приправьте черным молотым перцем. Поставьте на 10 минут в холодильник, чтобы салат дошел до кондиции. Приятного аппетита!

"Телеграф" уже делился секретами норвежских хозяек, как правильно чистить сельдь. Попробуйте — и такая хитрость точно облегчит вам жизнь.