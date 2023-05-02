Приготовьте салат с сельдью - и вы не захотите другого: готовим потрясающее блюдо всего за 15 минут
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Разнообразить "селедочное" меню достаточно просто
Сельдь – вкусная рыба, которая может стать закуской или аппетитным дополнением к картофелю. Мы привыкли подавать ее к столу как самостоятельное блюдо или же готовить классическую селедку под шубой.
Но если добавить в рыбу несколько простых ингредиентов, то получится вкуснейший салат. Такое блюдо по рецепту "СОДа" так понравится вам, что будет постоянно на вашем столе. Готовить такой салат настолько просто, что с этим справится начинающая хозяйка.
Как приготовить салат с сельдью
Ингредиенты:
- слабосоленая сельдь — 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- яблоко (желательно кисло-сладкие) – 1 шт.;
- горчица – 1 ч.л.;
- сметана — 180 г;
- лимонный сок – 1 ч.л.;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Если у вас целая селедка, разберите его на филе или же сразу приобретите готовое. Нарежьте кубиком.
- Репчатый лук нарежьте полукольцами.
- Яблоки также нужно почистить, порезать и сбрызнуть лимонным соком.
- Яблоко и сельдь с луком смешайте с горчицей, сметаной и приправьте черным молотым перцем. Поставьте на 10 минут в холодильник, чтобы салат дошел до кондиции. Приятного аппетита!
"Телеграф" уже делился секретами норвежских хозяек, как правильно чистить сельдь. Попробуйте — и такая хитрость точно облегчит вам жизнь.