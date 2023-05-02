Лучше и дешевле ресторанной: как приготовить пасту карбонара дома
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Собственноручно приготовленное блюдо получится не хуже ресторанного
Карбонара – одна из основных итальянских паст. В переводе с итальянского сarbone – это древесный уголь. По одной из версий, свое название паста карбонара получила из-за черных "точек" молотого перца, напоминающих угольную пыль. По другой – карбонара была традиционной пищей угольщиков.
Вариаций этого блюда много. Но сегодня вместе с UaPortal приготовим классическую версию карбонары – именно такую делают в итальянских ресторанах.
Как приготовить пасту карбонара
Ингредиенты:
- 400 гр. спагетти;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 200 гр. нарезанного тонкими полосками бекона;
- 1 зубчик мелко нарезанного чеснока;
- 4 яичных желтка;
- 50 гр. тертого сыра (лучше всего – пармезан);
- 50 мл молока;
- соль и перец по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Воду для спагетти посолите.
- Разогрейте сковороду, налейте немного масла и пожарьте на ней бекон в течение 2 минут. Добавить чеснок, пожарьте еще минуту.
- Смешайте желтки, 3/4 сыра и молоко, посолите, добавьте специи, перемешайте.
- Из готовых спагетти слейте воду, но оставьте одну чашку жидкости.
- Спагетти выложите на сковороду в бекон, добавьте яичную смесь и перемешайте. Если соус густой – добавьте воды из–под макарон.
- Посыпьте сыром и подавайте блюдо.
Кстати, одна хитрость поможет поскорее отварить спагетти. Так вы можете их приготовить за минуту.