Лучше и дешевле ресторанной: как приготовить пасту карбонара дома

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Любимую пасту карбонара готовить просто
Любимую пасту карбонара готовить просто. Фото shuba.life

Собственноручно приготовленное блюдо получится не хуже ресторанного

Карбонара – одна из основных итальянских паст. В переводе с итальянского сarbone – это древесный уголь. По одной из версий, свое название паста карбонара получила из-за черных "точек" молотого перца, напоминающих угольную пыль. По другой – карбонара была традиционной пищей угольщиков.

Вариаций этого блюда много. Но сегодня вместе с UaPortal приготовим классическую версию карбонары – именно такую делают в итальянских ресторанах.

Как приготовить пасту карбонара

Ингредиенты:

  • 400 гр. спагетти;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 200 гр. нарезанного тонкими полосками бекона;
  • 1 зубчик мелко нарезанного чеснока;
  • 4 яичных желтка;
  • 50 гр. тертого сыра (лучше всего – пармезан);
  • 50 мл молока;
  • соль и перец по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Воду для спагетти посолите.
  2. Разогрейте сковороду, налейте немного масла и пожарьте на ней бекон в течение 2 минут. Добавить чеснок, пожарьте еще минуту.
  3. Смешайте желтки, 3/4 сыра и молоко, посолите, добавьте специи, перемешайте.
  4. Из готовых спагетти слейте воду, но оставьте одну чашку жидкости.
  5. Спагетти выложите на сковороду в бекон, добавьте яичную смесь и перемешайте. Если соус густой – добавьте воды из–под макарон.
  6. Посыпьте сыром и подавайте блюдо.

Кстати, одна хитрость поможет поскорее отварить спагетти. Так вы можете их приготовить за минуту.

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