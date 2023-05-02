Лучше и дешевле ресторанной: как приготовить пасту карбонара дома

Собственноручно приготовленное блюдо получится не хуже ресторанного

Карбонара – одна из основных итальянских паст. В переводе с итальянского сarbone – это древесный уголь. По одной из версий, свое название паста карбонара получила из-за черных "точек" молотого перца, напоминающих угольную пыль. По другой – карбонара была традиционной пищей угольщиков.

Вариаций этого блюда много. Но сегодня вместе с UaPortal приготовим классическую версию карбонары – именно такую делают в итальянских ресторанах.

Как приготовить пасту карбонара

Ингредиенты:

400 гр. спагетти;

1 ст. л. оливкового масла;

200 гр. нарезанного тонкими полосками бекона;

1 зубчик мелко нарезанного чеснока;

4 яичных желтка;

50 гр. тертого сыра (лучше всего – пармезан);

50 мл молока;

соль и перец по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Воду для спагетти посолите. Разогрейте сковороду, налейте немного масла и пожарьте на ней бекон в течение 2 минут. Добавить чеснок, пожарьте еще минуту. Смешайте желтки, 3/4 сыра и молоко, посолите, добавьте специи, перемешайте. Из готовых спагетти слейте воду, но оставьте одну чашку жидкости. Спагетти выложите на сковороду в бекон, добавьте яичную смесь и перемешайте. Если соус густой – добавьте воды из–под макарон. Посыпьте сыром и подавайте блюдо.

Кстати, одна хитрость поможет поскорее отварить спагетти. Так вы можете их приготовить за минуту.