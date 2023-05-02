Это блюдо затмит даже драники: рецепт рулета из картофеля с начинкой

Это блюдо, за которое вы точно получите массу комплиментов

Часто хочется удивить своих родных чем-нибудь необычным из самых повседневных продуктов. А что может быть проще, чем любимый картофель?

Предлагаем вам приготовить отличный рулет из картофеля с начинкой по рецепту "Цесмак". Такое блюдо придет на помощь в любой ситуации: когда нет идей для ужина или планируются гости. Это удобное и простое решение, ведь для приготовления картофельного рулета с фаршем не требуются сложные ингредиенты. Лишь немного времени – и блюдо готово.

Как приготовить рулет из картофеля с начинкой

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

лук – 1 шт.;

яйцо – 5 шт.;

твердый сыр – 300 г;

ветчина – 300 г;

соль – 0,5 ч. л.;

черный перец молотый – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Натрите картофель на крупной терке. Взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте картофель и измельченный лук. Хорошо перемешайте. Застелите противень пергаментной бумагой и разровняйте. Перелейте туда смесь. Выпекайте лепешку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Выложите поверх готового коржа ломтики сыра и ветчины. Аккуратно скрутите рулет и переложите на противень. Выпекайте еще 5 минут при той же температуре. Блюдо готово, приятного аппетита

А вы знали, что вкус первых блюд зависит от того, как нарезать картофель? Правильно нарезанный овощ точно улучшит вкус вашего супа.