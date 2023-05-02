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Это блюдо затмит даже драники: рецепт рулета из картофеля с начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Картофельный рулет с начинкой станет гвоздем программы.
Картофельный рулет с начинкой станет гвоздем программы.. Фото cesmak.info

Это блюдо, за которое вы точно получите массу комплиментов

Часто хочется удивить своих родных чем-нибудь необычным из самых повседневных продуктов. А что может быть проще, чем любимый картофель?

Предлагаем вам приготовить отличный рулет из картофеля с начинкой по рецепту "Цесмак". Такое блюдо придет на помощь в любой ситуации: когда нет идей для ужина или планируются гости. Это удобное и простое решение, ведь для приготовления картофельного рулета с фаршем не требуются сложные ингредиенты. Лишь немного времени – и блюдо готово.

Как приготовить рулет из картофеля с начинкой

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо – 5 шт.;
  • твердый сыр – 300 г;
  • ветчина – 300 г;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • черный перец молотый – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Натрите картофель на крупной терке. Взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте картофель и измельченный лук. Хорошо перемешайте.
  2. Застелите противень пергаментной бумагой и разровняйте. Перелейте туда смесь. Выпекайте лепешку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
  3. Выложите поверх готового коржа ломтики сыра и ветчины. Аккуратно скрутите рулет и переложите на противень. Выпекайте еще 5 минут при той же температуре. Блюдо готово, приятного аппетита

А вы знали, что вкус первых блюд зависит от того, как нарезать картофель? Правильно нарезанный овощ точно улучшит вкус вашего супа.

Теги:
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