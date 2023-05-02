Необычное блюдо по маминому рецепту: как приготовить бублики с фаршем
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Это блюдо заставит вас поностальгировать
Любимое блюдо, знакомое нам с детства — бублики с фаршем. Они придуманы в 1990-х, когда на магазинных полках можно было найти разве что пустоту. И даже тогда хозяюшки умудрялись создать сытные и вкусные блюда из ничего.
Бублики с фаршем по рецепту Shuba — отличная идея для домашнего праздника. Готовить их легко, вкус вызывает в памяти приятные воспоминания, а вид никого не оставит равнодушным.
Как приготовить бублики с фаршем
Ингредиенты на 4 порции:
- бублики — 150 г;
- молоко — 1 мл;
- мясной фарш — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло подсолнечное — 20 мл.
Способ приготовления:
- Бублики выложите в глубокую миску и залейте теплым молоком. Оставьте их примерно на 15-20 минут, время от времени переворачивая, чтобы они не размокли. Выложите бублики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Положите его в мясной фарш.
- Вбейте в фарш яйцо. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте фарш, пока он не станет однородным.
- Противень смажьте маслом, выложите бублики на расстоянии друг от друга. В отверстия выложите по 1 ч. л. фарша. Отправьте противень в предварительно разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.
С фаршем можно еще приготовить потрясающие клубочки. Уверены, что эти блюда станут постоянными на вашем столе.