Необычное блюдо по маминому рецепту: как приготовить бублики с фаршем

Это блюдо заставит вас поностальгировать

Любимое блюдо, знакомое нам с детства — бублики с фаршем. Они придуманы в 1990-х, когда на магазинных полках можно было найти разве что пустоту. И даже тогда хозяюшки умудрялись создать сытные и вкусные блюда из ничего.

Бублики с фаршем по рецепту Shuba — отличная идея для домашнего праздника. Готовить их легко, вкус вызывает в памяти приятные воспоминания, а вид никого не оставит равнодушным.

Как приготовить бублики с фаршем

Ингредиенты на 4 порции:

бублики — 150 г;

молоко — 1 мл;

мясной фарш — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — 20 мл.

Способ приготовления:

Бублики выложите в глубокую миску и залейте теплым молоком. Оставьте их примерно на 15-20 минут, время от времени переворачивая, чтобы они не размокли. Выложите бублики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Положите его в мясной фарш. Вбейте в фарш яйцо. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте фарш, пока он не станет однородным. Противень смажьте маслом, выложите бублики на расстоянии друг от друга. В отверстия выложите по 1 ч. л. фарша. Отправьте противень в предварительно разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.

С фаршем можно еще приготовить потрясающие клубочки. Уверены, что эти блюда станут постоянными на вашем столе.