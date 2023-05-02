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Успеете приготовить, пока гости моют руки: рецепт умопомрачительного домашнего печенья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такое шоколадное печенье легко приготовить дома
Такое шоколадное печенье легко приготовить дома. Фото prostoway

Домашнее печенье — это не только вкусно и полезно, а еще и быстро!

Домашний уют немыслим без аромата домашней выпечки. Помните, как вкусно пекла мама? Вкусное и уникальное печенье, да еще и без химии – все преимущества домашних десертов можно перечислять бесконечно.

Рецепт простого печенья к чаю от РrostoWay содержит продукты, которые обычно есть в каждом холодильнике. А главное – десерт готовится настолько быстро, что за это время можно только заварить чай. Уверены, что с этим рецептом вы никогда больше не пойдете за печеньем в магазин.

Как приготовить домашнее печенье к чаю

Ингредиенты:

  • сливочное или кокосовое масло — 20 г;
  • сахар — 2,5 ч.л.;
  • молоко – 1 ст.л.;
  • мука — 2 ст.л.;
  • разрыхлитель — 0,5 ч.л.;
  • соль — 1 щепотка;
  • шоколад — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Растопите в миске масло, добавьте сахар. Если любите сладкое, количество сахара можно увеличить по своему вкусу.
  2. В массу добавьте молоко, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите тесто ложкой.
  3. Измельчите шоколад и добавьте в тесто. Ложкой выложите тесто на пергаментную бумагу, придайте печеную форму.
  4. Поставьте печенье в микроволновку на минуту при мощности 800 Вт.
  5. Дайте печенье остыть и подавайте на стол. Приятного аппетита!

А чтобы выпечка не черствела, можно добавить в тесто один ингредиент. Тогда ваше печенье будет мягким долгое время.

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