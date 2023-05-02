Успеете приготовить, пока гости моют руки: рецепт умопомрачительного домашнего печенья
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Домашнее печенье — это не только вкусно и полезно, а еще и быстро!
Домашний уют немыслим без аромата домашней выпечки. Помните, как вкусно пекла мама? Вкусное и уникальное печенье, да еще и без химии – все преимущества домашних десертов можно перечислять бесконечно.
Рецепт простого печенья к чаю от РrostoWay содержит продукты, которые обычно есть в каждом холодильнике. А главное – десерт готовится настолько быстро, что за это время можно только заварить чай. Уверены, что с этим рецептом вы никогда больше не пойдете за печеньем в магазин.
Как приготовить домашнее печенье к чаю
Ингредиенты:
- сливочное или кокосовое масло — 20 г;
- сахар — 2,5 ч.л.;
- молоко – 1 ст.л.;
- мука — 2 ст.л.;
- разрыхлитель — 0,5 ч.л.;
- соль — 1 щепотка;
- шоколад — по вкусу.
Способ приготовления:
- Растопите в миске масло, добавьте сахар. Если любите сладкое, количество сахара можно увеличить по своему вкусу.
- В массу добавьте молоко, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите тесто ложкой.
- Измельчите шоколад и добавьте в тесто. Ложкой выложите тесто на пергаментную бумагу, придайте печеную форму.
- Поставьте печенье в микроволновку на минуту при мощности 800 Вт.
- Дайте печенье остыть и подавайте на стол. Приятного аппетита!
А чтобы выпечка не черствела, можно добавить в тесто один ингредиент. Тогда ваше печенье будет мягким долгое время.