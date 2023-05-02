Успеете приготовить, пока гости моют руки: рецепт умопомрачительного домашнего печенья

Домашнее печенье — это не только вкусно и полезно, а еще и быстро!

Домашний уют немыслим без аромата домашней выпечки. Помните, как вкусно пекла мама? Вкусное и уникальное печенье, да еще и без химии – все преимущества домашних десертов можно перечислять бесконечно.

Рецепт простого печенья к чаю от РrostoWay содержит продукты, которые обычно есть в каждом холодильнике. А главное – десерт готовится настолько быстро, что за это время можно только заварить чай. Уверены, что с этим рецептом вы никогда больше не пойдете за печеньем в магазин.

Как приготовить домашнее печенье к чаю

Ингредиенты:

сливочное или кокосовое масло — 20 г;

сахар — 2,5 ч.л.;

молоко – 1 ст.л.;

мука — 2 ст.л.;

разрыхлитель — 0,5 ч.л.;

соль — 1 щепотка;

шоколад — по вкусу.

Способ приготовления:

Растопите в миске масло, добавьте сахар. Если любите сладкое, количество сахара можно увеличить по своему вкусу. В массу добавьте молоко, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замесите тесто ложкой. Измельчите шоколад и добавьте в тесто. Ложкой выложите тесто на пергаментную бумагу, придайте печеную форму. Поставьте печенье в микроволновку на минуту при мощности 800 Вт. Дайте печенье остыть и подавайте на стол. Приятного аппетита!

А чтобы выпечка не черствела, можно добавить в тесто один ингредиент. Тогда ваше печенье будет мягким долгое время.