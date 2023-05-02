Блюдо из лука, после которого можно идти на свидание: ароматный французский суп

Ресторанное блюдо из простых ингредиентов

Лук является одним из наиболее распространенных ингредиентов в кулинарии. Он придает вкус и аромат различным блюдам в качестве добавки. Но его можно использовать и как главный компонент. Если уже пробовали интересный луковый пирог, попробуйте приготовить французский луковый суп.

Несмотря на свою "ресторанность", это блюдо очень простое и им можно разнообразить меню без лишних усилий. Рецептом поделились на портале joy-pup.com.

Ингредиенты:

4 средние луковицы

2 столовые ложки сливочного масла

4 чеснока зубчика, измельченных

4 стакана куриного бульона

1/2 стакана сливок

1 чайная кровать соли

1/4 чайной ложки черного перца

1/4 чайной ложки мускатного ореха

тертый сыр

Способ приготовления:

Лук нарезаем тонкими колечками. В это время в большом сотейнике на среднем огне растапливаем сливочное масло. Добавляем порезанный лук и жарим, помешивая, около 10 минут, пока лук не станет золотисто-коричневым. Добавляем чеснок и жарим еще 2 минуты. Когда вся ароматная масса станет однородно-коричневой, добавляем куриный бульон, соль, перец и мускатный орех. Доводим блюдо до кипения, затем убавляем огонь оставляем на медленном огне примерно на 30 минут. В конце добавляем сливки и снова доводим до кипения. Суп разливаем по порциям, засыпаем сверху сыром и ставим на 5 минут в духовку.

За это время сыр расплавится и станет тягуче-луковым. Кстати, сыр для этого рецепта можно приготовить своими силами.