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Идеальный испанский десерт из простых продуктов: как приготовить "Жареное молоко"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный десерт - "Жареное молоко"
Необычный десерт - "Жареное молоко". Фото ukr.media

Хрустящая корочка и нежный молочный крем сразят всех наповал

Если вы любите готовить, то знаете интересные рецепты разных стран. Это может быть любимая итальянская паста или французский луковій суп – эти блюда могут разнообразить любое меню.

Сегодня мы приготовим любимый испанский десерт "Жареное молоко" по рецепту Ukr.Media. Сладкий и вкусный, он состоит из двух основных частей: кляра и сладкого заварного крема. Такое необычное блюдо точно покорит вас из первого кусочка.

Как приготовить "Жареное молоко"

Ингредиенты:

  • 1 л молока;
  • 2 длинные полоски апельсиновой цедры (без белых прожилок);
  • 3 длинные полоски лимонной цедры (без белых прожилок);
  • 1 палочка корицы;
  • 3 яичных желтков;
  • 100 г сахара;
  • 100 г кукурузного крахмала;
  • 20 г сливочного масла + для смазки;
  • ванильная эссенция.

Для панировки и жарки:

  • несколько столовых ложек муки;
  • 1-2 яйца;
  • растительное масло – для жарки;
  • 80 г сахара;
  • 1 чайная ложка молотой корицы.

Способ приготовления:

  1. На умеренном огне подогрейте 750 мл молока. Добавьте полоски апельсиновой и лимонной цедры и палочку корицы. Снимите смесь с огня, накройте крышкой и дайте настояться 30 минут.
  2. В миску выложите желтки, всыпьте сахар и взбивайте венчиком около 2 минут, пока масса чуть-чуть не посветлеет. В остальных 250 мл холодного молока разведите крахмал. Влейте яичную смесь и тщательно взбейте венчиком до однородности.
  3. Выньте из молока цедру и палочку корицы. Влейте яичную массу и снова поставьте кастрюлю на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите массу до загустения.
  4. Выключите огонь. Добавьте сливочное масло и ванильную эссенцию и кропотливо перемешайте. Смажьте маслом широкую форму для выпечки, выложите туда молочную массу, разровняйте. Толщина пласта должна быть примерно 1 сантиметр.
  5. Покройте поверхность массы пленкой и оставьте на 30 минут остывать. Затем уберите форму в холодильник минимум на 4 часа, лучше – на всю ночь.
  6. Извлеките застывшую массу и нарежьте средними кусочками. Аккуратно обваляйте их в муке, а затем во взбитых яйцах.
  7. Хорошо разогрейте в глубокой кастрюле или сковороде растительное масло. Ее должно быть столько, чтобы кусочки могли свободно плавать. Выкладывайте по 3-4 заготовки и обжаривайте по 1 минуте до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
  8. Смешайте сахар и корицу. Пока жареное молоко еще горячее, обваляйте его в сахарно-коричной смеси со всех сторон. Десерт подходит как в горячем, так и в холодном виде.

Если не хочется возиться на кухне, можно приготовить овсяное печенье с бананами и сухофруктами. Вам даже не придется возиться с мукой!

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