Идеальный испанский десерт из простых продуктов: как приготовить "Жареное молоко"

Хрустящая корочка и нежный молочный крем сразят всех наповал

Если вы любите готовить, то знаете интересные рецепты разных стран. Это может быть любимая итальянская паста или французский луковій суп – эти блюда могут разнообразить любое меню.

Сегодня мы приготовим любимый испанский десерт "Жареное молоко" по рецепту Ukr.Media. Сладкий и вкусный, он состоит из двух основных частей: кляра и сладкого заварного крема. Такое необычное блюдо точно покорит вас из первого кусочка.

Как приготовить "Жареное молоко"

Ингредиенты:

1 л молока;

2 длинные полоски апельсиновой цедры (без белых прожилок);

3 длинные полоски лимонной цедры (без белых прожилок);

1 палочка корицы;

3 яичных желтков;

100 г сахара;

100 г кукурузного крахмала;

20 г сливочного масла + для смазки;

ванильная эссенция.

Для панировки и жарки:

несколько столовых ложек муки;

1-2 яйца;

растительное масло – для жарки;

80 г сахара;

1 чайная ложка молотой корицы.

Способ приготовления:

На умеренном огне подогрейте 750 мл молока. Добавьте полоски апельсиновой и лимонной цедры и палочку корицы. Снимите смесь с огня, накройте крышкой и дайте настояться 30 минут. В миску выложите желтки, всыпьте сахар и взбивайте венчиком около 2 минут, пока масса чуть-чуть не посветлеет. В остальных 250 мл холодного молока разведите крахмал. Влейте яичную смесь и тщательно взбейте венчиком до однородности. Выньте из молока цедру и палочку корицы. Влейте яичную массу и снова поставьте кастрюлю на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите массу до загустения. Выключите огонь. Добавьте сливочное масло и ванильную эссенцию и кропотливо перемешайте. Смажьте маслом широкую форму для выпечки, выложите туда молочную массу, разровняйте. Толщина пласта должна быть примерно 1 сантиметр. Покройте поверхность массы пленкой и оставьте на 30 минут остывать. Затем уберите форму в холодильник минимум на 4 часа, лучше – на всю ночь. Извлеките застывшую массу и нарежьте средними кусочками. Аккуратно обваляйте их в муке, а затем во взбитых яйцах. Хорошо разогрейте в глубокой кастрюле или сковороде растительное масло. Ее должно быть столько, чтобы кусочки могли свободно плавать. Выкладывайте по 3-4 заготовки и обжаривайте по 1 минуте до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Смешайте сахар и корицу. Пока жареное молоко еще горячее, обваляйте его в сахарно-коричной смеси со всех сторон. Десерт подходит как в горячем, так и в холодном виде.

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