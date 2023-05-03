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Блюдо затмит даже шашлык: рецепт невероятных куриных ножек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейшие куриные ножки понравятся всем
Вкуснейшие куриные ножки понравятся всем. Фото vazhnoznat.com

Такое блюдо составит конкуренцию даже шашлыку

Если нет возможности выехать на природу и приготовить любимый шашлык не получается — не расстраивайтесь! Дома можно приготовить настолько потрясающие куриные ножки, что они вы забудете о других блюдах.

Такое пиршество для желудка по рецепту Vazhnoznat запросто можно приготовить из подручных продуктов. Да и на природу ездить совсем не обязательно — вкусная, нежная и сочная курица готовится в духовке.

Как приготовить куриные ножки в духовке

Ингредиенты:

  • 12 куриных ножек;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 3 ст. л. муки;
  • 1 ст. л. сушеного чеснока;
  • 1 ч. л. зиры;
  • 1 ч. л. кориандра;
  • 1 ч. л. порошка чили;
  • 1 ч. л. сладкой паприки;
  • 1–2 щепотки соли.

Способ приготовления:

  1. Тщательно и равномерно распределите растительное масло по рабочей поверхности противня. Поставьте подготовленный противень в духовку для разогрева.
  2. Посыпьте куриные ножки зирой, порошком чили, сушеным чесноком, посолите. Тщательно вотрите специи в волокна куриного мяса и посыпьте мукой. Накройте крышкой посудину с ножками и перемешайте.
  3. Выложите подготовленные ножки на разогретый противень и обваляйте их в горячем масле. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.
  4. Через указанное время переверните ножки на другой бок, присыпьте кориандром, и отправьте в духовку на 35 минут.

Ароматные, нежные и сочные куриные ножки в духовке готовы. Такое блюдо подойдет к абсолютно любому гарниру.

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#Рецепт #Куриные ножки #Готовим дома