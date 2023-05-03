Удивите гостей голубцами без мяса: старинный рецепт блюда, которое съедят вместе с тарелкой

Попробуйте — и вы не пожалеете

Голубцы – традиционное блюдо украинской кухни. Одно лишь упоминание о них заставляет вспомнить приятный вкус нежной капусты в сметане. Хозяйки приноровились готовить это блюдо в тысячи вариантах.

Сегодня мы вместе с "Файними рецептами" предлагаем попробовать сделать голубцы с картофелем. При желании в начинку можно добавить предварительно отваренные и поджаренные белые грибы. Такое простое, сытное и вкусное блюдо точно родные будут просить чуть ли не каждый день.

Как приготовить голубцы с картофелем

Ингредиенты:

1 головка капусты;

800 гр. картофеля;

2 ст. л. манной крупы;

2 яйца;

1 ст. л. уксуса;

овощной бульон;

соль, перец.

Способ приготовления:

Вырезать из капусты кочерыжку, аккуратно разобрать ее на листья. Вскипятить в большой кастрюле подсоленную воду, добавить уксус и отварить капусту в течение 5 мин. Картошку натереть на терке или в комбайне. Если трете вручную – слейте сок, если в соковыжималке – сок отойдет отдельно. В последнем случае можно добавить одну или две ложки сока, чтобы картофель не был сухим. Добавить манку и яйца, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Подготовить листья, срезав утолщение у основания. Необходимо выкладывать начинку в лист и аккуратно заворачивать, как для обычных голубцов. Оставшиеся листья застелить на дно кастрюли. Тесно выложить голубцы, влить полстакана овощного бульона. Поставить на час в разогретую до 180 градусов духовку.

Подавать голубцы со сметаной или с грибной подливкой. Блюдо готово, приятного аппетита!