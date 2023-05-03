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Удивите гостей голубцами без мяса: старинный рецепт блюда, которое съедят вместе с тарелкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимые голубцы можно приготовить и без мяса
Любимые голубцы можно приготовить и без мяса. Фото fayni-recepty.com.ua

Попробуйте — и вы не пожалеете

Голубцы – традиционное блюдо украинской кухни. Одно лишь упоминание о них заставляет вспомнить приятный вкус нежной капусты в сметане. Хозяйки приноровились готовить это блюдо в тысячи вариантах.

Сегодня мы вместе с "Файними рецептами" предлагаем попробовать сделать голубцы с картофелем. При желании в начинку можно добавить предварительно отваренные и поджаренные белые грибы. Такое простое, сытное и вкусное блюдо точно родные будут просить чуть ли не каждый день.

Как приготовить голубцы с картофелем

Ингредиенты:

  • 1 головка капусты;
  • 800 гр. картофеля;
  • 2 ст. л. манной крупы;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. уксуса;
  • овощной бульон;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Вырезать из капусты кочерыжку, аккуратно разобрать ее на листья. Вскипятить в большой кастрюле подсоленную воду, добавить уксус и отварить капусту в течение 5 мин.
  2. Картошку натереть на терке или в комбайне. Если трете вручную – слейте сок, если в соковыжималке – сок отойдет отдельно. В последнем случае можно добавить одну или две ложки сока, чтобы картофель не был сухим.
  3. Добавить манку и яйца, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
  4. Подготовить листья, срезав утолщение у основания. Необходимо выкладывать начинку в лист и аккуратно заворачивать, как для обычных голубцов.
  5. Оставшиеся листья застелить на дно кастрюли. Тесно выложить голубцы, влить полстакана овощного бульона.
  6. Поставить на час в разогретую до 180 градусов духовку.

Подавать голубцы со сметаной или с грибной подливкой. Блюдо готово, приятного аппетита!

Теги:
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