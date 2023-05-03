Легко и просто: как приготовить витаминный салат всего за десять минут

Пару минут — и блюдо готово!

Сочная и хрустящая мякоть редиса содержит витамины, клетчатку, пектиновые вещества и минеральные соли, которые так полезны для нашего организма. Из этого весеннего овоща традиционно готовят салаты, в которых он хорошо сочетается с разными овощами, творогом, вареными яйцами и гренками.

Именно витаминный салат мы сегодня и приготовим из редиса. Главное для этого салата – правильно выбрать редис, ведь только твердые плоды бывают сочными и ароматными. Зеленый лук вносит в блюдо пряные нотки, а вареные яйца смягчают вкус салата. "Бабушкины рецепты" утверждают, что на приготовление блюда уйдет всего 10 минут времени.

Как приготовить витаминный салат с редиской

Ингредиенты:

редис – 250 г;

соль – щепотка;

огурцы – 250 г;

сметана – 1,5 ст. л.;

яйца – 4 шт.;

майонез – 1,5 ст. л.;

зеленый лук – 30 г.

Способ приготовления:

Отвариваем вкрутую яйца. Очищаем и нарезаем маленькими кубиками. Тем временем нарезаем тонкими полукольцами редиса, четвертинками режем огурцы. Мелко шинкуем зеленый лук, смешиваем его с яйцами, огурцом и редиской в одной таре. Заправляем салат сметаной и майонезом, солим и тщательно перемешиваем. Салат готовый, приятного аппетита.

Кстати, не выбрасывайте листья редиса — из них можно приготовить изысканную заправку. Она отлично подойдет к салатам.