Легко и просто: как приготовить витаминный салат всего за десять минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пару минут — и блюдо готово!
Сочная и хрустящая мякоть редиса содержит витамины, клетчатку, пектиновые вещества и минеральные соли, которые так полезны для нашего организма. Из этого весеннего овоща традиционно готовят салаты, в которых он хорошо сочетается с разными овощами, творогом, вареными яйцами и гренками.
Именно витаминный салат мы сегодня и приготовим из редиса. Главное для этого салата – правильно выбрать редис, ведь только твердые плоды бывают сочными и ароматными. Зеленый лук вносит в блюдо пряные нотки, а вареные яйца смягчают вкус салата. "Бабушкины рецепты" утверждают, что на приготовление блюда уйдет всего 10 минут времени.
Как приготовить витаминный салат с редиской
Ингредиенты:
- редис – 250 г;
- соль – щепотка;
- огурцы – 250 г;
- сметана – 1,5 ст. л.;
- яйца – 4 шт.;
- майонез – 1,5 ст. л.;
- зеленый лук – 30 г.
Способ приготовления:
- Отвариваем вкрутую яйца. Очищаем и нарезаем маленькими кубиками.
- Тем временем нарезаем тонкими полукольцами редиса, четвертинками режем огурцы.
- Мелко шинкуем зеленый лук, смешиваем его с яйцами, огурцом и редиской в одной таре.
- Заправляем салат сметаной и майонезом, солим и тщательно перемешиваем. Салат готовый, приятного аппетита.
Кстати, не выбрасывайте листья редиса — из них можно приготовить изысканную заправку. Она отлично подойдет к салатам.