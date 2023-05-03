Ради этого хруста вы будете готовить его каждый день: невероятный салат из редиса и кукурузы
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Питательный и свежий салат
Свежие салаты – это то, что мы сейчас активно добавляем в свой рацион, пользуясь удачным сезоном. Особенно это касается молодой редиски, которую, пока она есть, хочется добавлять во все блюда, такие как салат с сыром и картофелем.
Предлагаем еще один хрустящий салат – с яйцами и пекинской капустой. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- половинка средней пекинской капусты;
- 10 редисок;
- 2 средних свежих огурца;
- 2 вкрутую сваренных яйца;
- 100 г консервированной кукурузы;
- небольшой пучок зеленого лука.
Для заправки:
- 3 столовые ложки греческого йогурта;
- 1 столовая ложка горчицы в зернах;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Для заправки смешиваем йогурт, горчицу и соль. Все вымешиваем и ставим в холодильник. Капусту шинкуем, а лук — мелко рубим.
- Яйца нарезаем мелкими кубиками, редис – тоненькими кружочками, огурцы – полукружками. Выкладываем все в миску, добавляем кукурузу. Смешиваем с заправкой.
Такой салат следует есть сразу, прежде чем все ингредиенты пустили сок. А йогурт в нем можно заменить интересным соусом на основе сметаны.