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Ради этого хруста вы будете готовить его каждый день: невероятный салат из редиса и кукурузы

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Яркая закуска к вашему столу
Яркая закуска к вашему столу. Фото Сегодня

Питательный и свежий салат

Свежие салаты – это то, что мы сейчас активно добавляем в свой рацион, пользуясь удачным сезоном. Особенно это касается молодой редиски, которую, пока она есть, хочется добавлять во все блюда, такие как салат с сыром и картофелем.

Предлагаем еще один хрустящий салат – с яйцами и пекинской капустой. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • половинка средней пекинской капусты;
  • 10 редисок;
  • 2 средних свежих огурца;
  • 2 вкрутую сваренных яйца;
  • 100 г консервированной кукурузы;
  • небольшой пучок зеленого лука.

Для заправки:

  • 3 столовые ложки греческого йогурта;
  • 1 столовая ложка горчицы в зернах;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для заправки смешиваем йогурт, горчицу и соль. Все вымешиваем и ставим в холодильник. Капусту шинкуем, а лук — мелко рубим.
  2. Яйца нарезаем мелкими кубиками, редис – тоненькими кружочками, огурцы – полукружками. Выкладываем все в миску, добавляем кукурузу. Смешиваем с заправкой.

Такой салат следует есть сразу, прежде чем все ингредиенты пустили сок. А йогурт в нем можно заменить интересным соусом на основе сметаны.

Теги:
#Рецепт #Салат #Редис