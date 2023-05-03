Ради этого хруста вы будете готовить его каждый день: невероятный салат из редиса и кукурузы

Питательный и свежий салат

Свежие салаты – это то, что мы сейчас активно добавляем в свой рацион, пользуясь удачным сезоном. Особенно это касается молодой редиски, которую, пока она есть, хочется добавлять во все блюда, такие как салат с сыром и картофелем.

Предлагаем еще один хрустящий салат – с яйцами и пекинской капустой. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

половинка средней пекинской капусты;

10 редисок;

2 средних свежих огурца;

2 вкрутую сваренных яйца;

100 г консервированной кукурузы;

небольшой пучок зеленого лука.

Для заправки:

3 столовые ложки греческого йогурта;

1 столовая ложка горчицы в зернах;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Для заправки смешиваем йогурт, горчицу и соль. Все вымешиваем и ставим в холодильник. Капусту шинкуем, а лук — мелко рубим. Яйца нарезаем мелкими кубиками, редис – тоненькими кружочками, огурцы – полукружками. Выкладываем все в миску, добавляем кукурузу. Смешиваем с заправкой.

Такой салат следует есть сразу, прежде чем все ингредиенты пустили сок. А йогурт в нем можно заменить интересным соусом на основе сметаны.