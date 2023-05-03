Пирожки с вишнями "наизнанку": простой рецепт интересного блюда

Тесто для этих пирожков готовится несколько иначе, чем мы привыкли

Предлагаем приготовить рыхлые и румяные пирожки с начинкой из вишен. Тесто для них готовится несколько иначе, чем классическое дрожжевое – наизнанку. Хотя для него действуют те же правила, что для обычного.

По этому способу выпечка получается особенно мягкой. Рецептом рыхлых пирожков поделились на портале Agroter.

Ингредиенты:

1 яйцо;

100 г сахара;

30 г дрожжей;

1 ст. ложка сметаны;

250 мл молока;

20 г масла;

1 ст. ложка растительного масла;

мука

Начинка по вашему вкусу (например, вишни).

Способ приготовления:

Яйцо, сахар, дрожжи и сметану – все соединяем и размешиваем. Молоко и сливочное масло кипятим, немного охлаждаем и вливаем в предварительно подготовленную смесь. Добавить муку. Желательная консистенция — как у густой сметаны. Все размешиваем венчиком. Оставляем на 1,5 часа в теплом месте (укутать). Замешиваем тесто, добавляем 1 ст. ложку растительного масла и месим, пока не перестанем липнуть к рукам. Оставляем еще на 30 мин, чтобы подошло тесто. Лепим пирожки. Когда они готовы, включаем духовку. Пока она нагревается, пирожки подойдут. Сверху мажем яйцом. Выпекаем 30-40 мин при 180 °C.

Эти пирожки — очень простое блюдо, от которого будут в восторге дети. Особенно если приготовить к ним молочный коктейль.