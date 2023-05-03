Кекс, который будет таять во рту: рецепт бюджетной лимонной выпечки

Идеально к чаю

Простая выпечка – отличный вариант, когда нет ни времени, ни сил возиться со сложной, такой как тирольский пирог. Рассказываем, как приготовить нежный лимонный кекс.

Если вы еще не пекли этой вкусности, то обязательно попробуйте. Рецептом просто тающего во рту кекса поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

230 г муки

200 г сахара

2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч. л соли 3 яйца

250 мл сливочного масла

цедра лимона

сок половинки лимона

Для глазури:

150 г сахарной пудры

сок половинки лимона

Способ приготовления:

Соединяем муку, разрыхлитель, соль и 100 г сахара. Хорошо все размешиваем. В отдельный сосуд разбиваем яйца, добавляем 100 г сахара и сметану, перемешиваем до однородности. Включаем духовку на 180 градусов – чтобы разогревалась. На терке натираем цедру лимона и выдавливаем сок. Сочетаем растопленное масло с цедрой и соком. Добавляем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Форму, застеленную пергаментом, смазываем еще сливочным маслом. Переливаем смесь теста в форму и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Приблизительное время выпекания – 45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

Готовый и немного остывший кекс поливаем глазурью. Он получается нежным и несколько кисловатым — идеально будет сочетаться с ароматным имбирным чаем.