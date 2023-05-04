Копеечный обед получится лучше ресторанного: рецепт картофельной запеканки с котлетами
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкуснее не бывает!
Картофельная запеканка с котлетами – спасение для занятой хозяйки. На ее подготовку уйдет совсем немного времени.
Уже через час такое сытное и вкусное блюдо будет стоять на вашем столе. На ее приготовление по рецепту "Цесмак" нужны только продукты, которые есть под рукой. Все, что вам нужно – смешать их и отправить в духовку.
Как приготовить картофельную запеканку с котлетами
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.;
- помидор – 2 шт.;
- свиной фарш – 200 г;
- говяжий фарш – 200 г;
- вода – 2 л;
- сметана – 4 ст. л.;
- твердый сыр – 120 г;
- подсолнечное масло – 1 ст. л.;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- хмели-суннели – 0,5 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный перец молотый – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Возьмите большой картофель, очистите и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Добавьте 0,5 ч. л. соли, залейте водой и варите 10 минут после закипания. Аккуратно переложите картофель на тарелку.
- Смешайте мясной фарш с 1/4 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца и хмели-сунели. Сформируйте небольшие шарики.
- К сметане добавьте 1/4 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца и паприки. Хорошо перемешайте.
- Смажьте форму размером 25х30 см подсолнечным маслом. Выложите на дно кружочки картофеля и покройте сметанным соусом. Сверху разложите кружочки помидора, а затем котлеты.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Посыпьте запеканку тертым сыром и сверните в духовку еще на 10 минут.
Кстати, твердый сыр можно приготовить и дома. С рецептом "Телеграфа" вы перестанете покупать его в магазине.