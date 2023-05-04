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Копеечный обед получится лучше ресторанного: рецепт картофельной запеканки с котлетами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Картофельная запеканка с котлетами - отличный вариант для обеда
Картофельная запеканка с котлетами - отличный вариант для обеда. Фото cesmak.info

Вкуснее не бывает!

Картофельная запеканка с котлетами – спасение для занятой хозяйки. На ее подготовку уйдет совсем немного времени.

Уже через час такое сытное и вкусное блюдо будет стоять на вашем столе. На ее приготовление по рецепту "Цесмак" нужны только продукты, которые есть под рукой. Все, что вам нужно – смешать их и отправить в духовку.

Как приготовить картофельную запеканку с котлетами

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.;
  • помидор – 2 шт.;
  • свиной фарш – 200 г;
  • говяжий фарш – 200 г;
  • вода – 2 л;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • твердый сыр – 120 г;
  • подсолнечное масло – 1 ст. л.;
  • паприка – 0,5 ч. л.;
  • хмели-суннели – 0,5 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • черный перец молотый – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Возьмите большой картофель, очистите и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Добавьте 0,5 ч. л. соли, залейте водой и варите 10 минут после закипания. Аккуратно переложите картофель на тарелку.
  2. Смешайте мясной фарш с 1/4 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца и хмели-сунели. Сформируйте небольшие шарики.
  3. К сметане добавьте 1/4 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца и паприки. Хорошо перемешайте.
  4. Смажьте форму размером 25х30 см подсолнечным маслом. Выложите на дно кружочки картофеля и покройте сметанным соусом. Сверху разложите кружочки помидора, а затем котлеты.
  5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Посыпьте запеканку тертым сыром и сверните в духовку еще на 10 минут.

Кстати, твердый сыр можно приготовить и дома. С рецептом "Телеграфа" вы перестанете покупать его в магазине.

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