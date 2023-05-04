Без молока и яиц: простой рецепт печенья, которое бабушка готовила для гостей

Поностальгируем за чаем с печеньем

Сегодня мы сделаем вкусное печенье, просто тающее во рту. Для него вам не понадобится никаких дорогостоящих ингредиентов. Все максимально просто, быстро и недорого – именно поэтому это печенье было любимым у наших бабушек.

Печенье по "Бабусиним рецептам" содержит только те продукты, которые обычно есть в каждом холодильнике. Вам даже не нужно молоко и мука – из трех ингредиентов выпечка получается мягкой, рассыпчатой и нежной.

Как приготовить печенье без молока и яиц

Ингредиенты:

сметана – 250 г;

сахарный песок – 150 г;

мука – 350 г;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

соль – щепотка

ванилин – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В миску большого размера выкладываем сметану, насыпаем сахарный песок, соль, ванильный сахар и хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Насыпаем в несколько мер муку, разрыхлитель и хорошо перемешиваем, формируем тесто. Делим тесто на кусочки примерно по 40-50 грамм и кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Ставим запекаться печенье на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Печенье готово, приятного аппетита.

Если хотите поностальгировать — приготовьте пирожки с картошкой. Именно такие часто готовила бабушка на обед.