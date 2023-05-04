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Без молока и яиц: простой рецепт печенья, которое бабушка готовила для гостей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимая бабушкина выпечка
Любимая бабушкина выпечка. Фото babusyni-retsepty

Поностальгируем за чаем с печеньем

Сегодня мы сделаем вкусное печенье, просто тающее во рту. Для него вам не понадобится никаких дорогостоящих ингредиентов. Все максимально просто, быстро и недорого – именно поэтому это печенье было любимым у наших бабушек.

Печенье по "Бабусиним рецептам" содержит только те продукты, которые обычно есть в каждом холодильнике. Вам даже не нужно молоко и мука – из трех ингредиентов выпечка получается мягкой, рассыпчатой и нежной.

Как приготовить печенье без молока и яиц

Ингредиенты:

  • сметана – 250 г;
  • сахарный песок – 150 г;
  • мука – 350 г;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.;
  • соль – щепотка
  • ванилин – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миску большого размера выкладываем сметану, насыпаем сахарный песок, соль, ванильный сахар и хорошо перемешиваем до однородной консистенции.
  2. Насыпаем в несколько мер муку, разрыхлитель и хорошо перемешиваем, формируем тесто.
  3. Делим тесто на кусочки примерно по 40-50 грамм и кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Ставим запекаться печенье на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Печенье готово, приятного аппетита.

Если хотите поностальгировать — приготовьте пирожки с картошкой. Именно такие часто готовила бабушка на обед.

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома