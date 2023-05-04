Без молока и яиц: простой рецепт печенья, которое бабушка готовила для гостей
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Поностальгируем за чаем с печеньем
Сегодня мы сделаем вкусное печенье, просто тающее во рту. Для него вам не понадобится никаких дорогостоящих ингредиентов. Все максимально просто, быстро и недорого – именно поэтому это печенье было любимым у наших бабушек.
Печенье по "Бабусиним рецептам" содержит только те продукты, которые обычно есть в каждом холодильнике. Вам даже не нужно молоко и мука – из трех ингредиентов выпечка получается мягкой, рассыпчатой и нежной.
Как приготовить печенье без молока и яиц
Ингредиенты:
- сметана – 250 г;
- сахарный песок – 150 г;
- мука – 350 г;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- соль – щепотка
- ванилин – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В миску большого размера выкладываем сметану, насыпаем сахарный песок, соль, ванильный сахар и хорошо перемешиваем до однородной консистенции.
- Насыпаем в несколько мер муку, разрыхлитель и хорошо перемешиваем, формируем тесто.
- Делим тесто на кусочки примерно по 40-50 грамм и кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Ставим запекаться печенье на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Печенье готово, приятного аппетита.
Если хотите поностальгировать — приготовьте пирожки с картошкой. Именно такие часто готовила бабушка на обед.