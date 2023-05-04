На одном кусочке не остановитесь: рецепт вафельных "пирожных" с мясом

Немного времени — и комплименты обеспечены

Вафли с мясным фаршем в кляре – очень аппетитная и сытная закуска. По вкусу она напоминает любимые чебуреки или беляши, только готовится гораздо проще.

Такое блюдо по рецепту Stravy.net можно подавать на завтрак, обед или ужин. Такой необычный десерт точно понравится и детям, и взрослым.

Как приготовить вафельные треугольники с мясом

Ингредиенты:

вафельные лепешки – 8 шт.;

мясная вырезка – 0.5 кг;

яйца – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

молоко – 50-70 г;

масло подсолнечное – 100 г;

соль и перец черный молотый – по своему вкусу.

Для кляра;

яйца – 2 шт.;

молоко – 100 г;

соль по своему вкусу.

Способ приготовления:

Мясную вырезку помойте и положите в кипяток. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне примерно 50 минут. Сварите яйца вкрутую и охладите. Лук почистите и разрежьте на 4 части. Сваренное и охлажденное мясо выложите на доску и порежьте небольшими кусочками. Пропустите через мясорубку вместе с яйцами и луком. В фарш добавьте соль, перец и молоко, разведите в состояние паштета. Для кляра взбейте 2 яйца и молоко, посолите. Возьмите вафельный корж, равномерно распределите по нему часть фарша и накройте вторым коржом. Разрежьте на 8 частей. В сковороду налейте подсолнечное масло, разогрейте. Вафельные треугольнички погружайте в кляр и обжаривайте с обеих сторон до золотой корочки. Выложите треугольнички на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте блюдо горячим.

Любой фарш можно сделать вкуснее и сочнее с помощью одного секрета. Такой лайфхак опытных хозяек сделает ваши блюда неотразимыми.