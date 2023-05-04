В сто раз лучше любого Наполеона и медовика: копеечный рецепт торта "Сникерс"
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Этот необыкновенный рецепт получается у всех
Торт без выпечки — это поистине гениальное кулинарное изобретение. Это простое решение сложной задачи, как приготовить вкуснятину всего за полчаса.
Сегодня приготовим потрясающий торт "Сникерс" по рецепту "Главреда". Вы не поверите — его даже не придется выпекать! Простой в приготовлении, но вкусный десерт точно станет обязательным на любом столе.
Как приготовить торт Сникерс без выпечки
Ингредиенты:
- печенье шоколадное — 400 гр;
- молоко — 500 мл;
- яичные желтки — 3 шт.;
- сахар — 80 гр;
- мука — 30 гр;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- масло сливочное — 40 гр;
- сгущенка вареная — 1 банка;
- любые орехи по вкусу — 100 гр.
Способ приготовления:
- Отделить яичные желтки от белка, переложить их в глубокую миску, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
- Добавить к желткам муку и снова перемешать.
- Влить горячее молоко и опять перемешать.
- Перелить крем в кастрюлю с толстым дном. Поставить на огонь. Когда крем загустеет, необходимо добавить сливочное масло.
- Собираем торт: в форму для выпечки влить 2 ст. л. заварного крема, далее выложить печенье, сверху полить сгущенным молоком и заварным кремом. Повторять, пока не закончатся крем и печенье.
- Верхний слой торта полить сгущенкой, посыпать орешками. Дать настояться в холодильнике несколько часов.
Вкусную сгущенку для десерта можно приготовить дома. Для этого вам понадобиться четыре ингредиента и немного времени.