В сто раз лучше любого Наполеона и медовика: копеечный рецепт торта "Сникерс"

Этот необыкновенный рецепт получается у всех

Торт без выпечки — это поистине гениальное кулинарное изобретение. Это простое решение сложной задачи, как приготовить вкуснятину всего за полчаса.

Сегодня приготовим потрясающий торт "Сникерс" по рецепту "Главреда". Вы не поверите — его даже не придется выпекать! Простой в приготовлении, но вкусный десерт точно станет обязательным на любом столе.

Как приготовить торт Сникерс без выпечки

Ингредиенты:

печенье шоколадное — 400 гр;

молоко — 500 мл;

яичные желтки — 3 шт.;

сахар — 80 гр;

мука — 30 гр;

ванильный сахар — 1 пакетик;

масло сливочное — 40 гр;

сгущенка вареная — 1 банка;

любые орехи по вкусу — 100 гр.

Способ приготовления:

Отделить яичные желтки от белка, переложить их в глубокую миску, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать. Добавить к желткам муку и снова перемешать. Влить горячее молоко и опять перемешать. Перелить крем в кастрюлю с толстым дном. Поставить на огонь. Когда крем загустеет, необходимо добавить сливочное масло. Собираем торт: в форму для выпечки влить 2 ст. л. заварного крема, далее выложить печенье, сверху полить сгущенным молоком и заварным кремом. Повторять, пока не закончатся крем и печенье. Верхний слой торта полить сгущенкой, посыпать орешками. Дать настояться в холодильнике несколько часов.

Вкусную сгущенку для десерта можно приготовить дома. Для этого вам понадобиться четыре ингредиента и немного времени.