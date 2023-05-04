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В сто раз лучше любого Наполеона и медовика: копеечный рецепт торта "Сникерс"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Для приготовления вкусного "Сникерса" не обязательно проводить полдня на кухне
Для приготовления вкусного "Сникерса" не обязательно проводить полдня на кухне. Фото skarbnychka-retseptiv

Этот необыкновенный рецепт получается у всех

Торт без выпечки — это поистине гениальное кулинарное изобретение. Это простое решение сложной задачи, как приготовить вкуснятину всего за полчаса.

Сегодня приготовим потрясающий торт "Сникерс" по рецепту "Главреда". Вы не поверите — его даже не придется выпекать! Простой в приготовлении, но вкусный десерт точно станет обязательным на любом столе.

Как приготовить торт Сникерс без выпечки

Ингредиенты:

  • печенье шоколадное — 400 гр;
  • молоко — 500 мл;
  • яичные желтки — 3 шт.;
  • сахар — 80 гр;
  • мука — 30 гр;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • масло сливочное — 40 гр;
  • сгущенка вареная — 1 банка;
  • любые орехи по вкусу — 100 гр.

Способ приготовления:

  1. Отделить яичные желтки от белка, переложить их в глубокую миску, добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
  2. Добавить к желткам муку и снова перемешать.
  3. Влить горячее молоко и опять перемешать.
  4. Перелить крем в кастрюлю с толстым дном. Поставить на огонь. Когда крем загустеет, необходимо добавить сливочное масло.
  5. Собираем торт: в форму для выпечки влить 2 ст. л. заварного крема, далее выложить печенье, сверху полить сгущенным молоком и заварным кремом. Повторять, пока не закончатся крем и печенье.
  6. Верхний слой торта полить сгущенкой, посыпать орешками. Дать настояться в холодильнике несколько часов.

Вкусную сгущенку для десерта можно приготовить дома. Для этого вам понадобиться четыре ингредиента и немного времени.

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