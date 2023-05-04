Забытый многими рецепт: как приготовить закарпатский капустняк

Потрясающее блюдо готовится просто

Для многих хозяек более привычным и традиционным первым блюдом с капустой является красный борщ. Но наваристый, густой и ароматный капустняк также станет одним из любимых первых блюд.

Отличие капустника от других супов состоит в том, что в его состав входит кукурузная крупа. В рецепте Stravy.net ее сочетание с квашеной капустой даст необычный вкус и аромат.

Как приготовить закарпатский капустняк

Ингредиенты:

350 г квашеной капусты;

150 г кукурузной крупы;

1 бедро куриное;

200 г свиного ошейка;

1 луковица;

1 пучок свежей зелени (укропа или петрушки);

2 шт. лаврового листа;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отварите бульон из куриного бедра и луковицы. Из готового бульона извлеките ингредиенты. В бульон добавьте кукурузную крупу и квашеную капусту. Варите суп на среднем огне 40 минут. Нарежьте ошеек на небольшие кубики и добавьте в суп. Продолжайте варить капустняк еще 20 минут – кукурузная крупа должна полностью развариться, а капуста стать мягкой. За 5 минут до готовности супа добавьте в кастрюлю лавровый лист, перец и соль. Зелень добавьте перед снятием блюда с огня.

К закарпатскому капустняку отлично подойдет любимый лаваш. Готовить дома — это просто.