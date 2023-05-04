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Забытый многими рецепт: как приготовить закарпатский капустняк

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Украинский рецепт первого блюда - капустняка по-закарпатски
Украинский рецепт первого блюда - капустняка по-закарпатски. Фото https://lady.tochka.net

Потрясающее блюдо готовится просто

Для многих хозяек более привычным и традиционным первым блюдом с капустой является красный борщ. Но наваристый, густой и ароматный капустняк также станет одним из любимых первых блюд.

Отличие капустника от других супов состоит в том, что в его состав входит кукурузная крупа. В рецепте Stravy.net ее сочетание с квашеной капустой даст необычный вкус и аромат.

Как приготовить закарпатский капустняк

Ингредиенты:

  • 350 г квашеной капусты;
  • 150 г кукурузной крупы;
  • 1 бедро куриное;
  • 200 г свиного ошейка;
  • 1 луковица;
  • 1 пучок свежей зелени (укропа или петрушки);
  • 2 шт. лаврового листа;
  • соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите бульон из куриного бедра и луковицы. Из готового бульона извлеките ингредиенты.
  2. В бульон добавьте кукурузную крупу и квашеную капусту. Варите суп на среднем огне 40 минут.
  3. Нарежьте ошеек на небольшие кубики и добавьте в суп. Продолжайте варить капустняк еще 20 минут – кукурузная крупа должна полностью развариться, а капуста стать мягкой.
  4. За 5 минут до готовности супа добавьте в кастрюлю лавровый лист, перец и соль. Зелень добавьте перед снятием блюда с огня.

К закарпатскому капустняку отлично подойдет любимый лаваш. Готовить дома — это просто.

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