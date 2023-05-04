Забытый многими рецепт: как приготовить закарпатский капустняк
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Потрясающее блюдо готовится просто
Для многих хозяек более привычным и традиционным первым блюдом с капустой является красный борщ. Но наваристый, густой и ароматный капустняк также станет одним из любимых первых блюд.
Отличие капустника от других супов состоит в том, что в его состав входит кукурузная крупа. В рецепте Stravy.net ее сочетание с квашеной капустой даст необычный вкус и аромат.
Как приготовить закарпатский капустняк
Ингредиенты:
- 350 г квашеной капусты;
- 150 г кукурузной крупы;
- 1 бедро куриное;
- 200 г свиного ошейка;
- 1 луковица;
- 1 пучок свежей зелени (укропа или петрушки);
- 2 шт. лаврового листа;
- соль, черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите бульон из куриного бедра и луковицы. Из готового бульона извлеките ингредиенты.
- В бульон добавьте кукурузную крупу и квашеную капусту. Варите суп на среднем огне 40 минут.
- Нарежьте ошеек на небольшие кубики и добавьте в суп. Продолжайте варить капустняк еще 20 минут – кукурузная крупа должна полностью развариться, а капуста стать мягкой.
- За 5 минут до готовности супа добавьте в кастрюлю лавровый лист, перец и соль. Зелень добавьте перед снятием блюда с огня.
К закарпатскому капустняку отлично подойдет любимый лаваш. Готовить дома — это просто.