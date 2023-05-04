Такой всегда готовит мама на обед: рецепт куриного супа с галушками

Простой рецепт отличного первого блюда

Сегодня раскроем секрет приготовления супа с галушками, который всегда готовит мама на обед. Вкусное и ароматное блюдо вернет вас в родительский дом, где всегда уютно и пахнет любимыми вкусняшками.

Такой суп по рецепту Сook.net.ua готовить достаточно легко, стоит только соблюдать некоторые правила. Тесто для такого первого блюда следует делать перед приготовлением блюда. Для пышности галушек надо добавлять туда сливочное масло, сливки или молоко. А если вы просеете муку, ваши шарики будут иметь пористую структуру. Так что подготовьте ингредиенты и будем готовить.

Как приготовить куриный суп с галушками

Ингредиенты:

куриные ножки – 0,5 кг;

вода — 2 л;

картофель — 4 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

мука — 100 г;

яйца — 1 шт.;

молоко – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л. или по своему вкусу;

черный молотый перец — щепотка;

растительное масло – для жарки лука;

зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Вымытые ножки опустите в кипящую воду и варите 1,5 часа на медленном огне. За 15 минут до готовности посолите. Готовый бульон процедите через мелкое сито. Добавьте в бульон очищенный и нарезанный картофель, натертый на большой терке морковь и обжаренный в растительном масле лук. Пока суп варится, приступайте к приготовлению галушек. Для этого яйцо взбейте венчиком и влейте молоко. Перемешайте и добавьте просеянную муку. Вымесите тесто до однородной смеси. Чайной ложкой сформуйте клецки и опускайте их в кипящий суп, когда овощи будут уже мягкими. После этого проварите суп 5 минут и выключите огонь. Добавьте нарезанную зелень, посолите и поперчите. Блюдо готово, приятного аппетита.

К такому супу идеально подойдут пампушки с чесноком. Такое сочетание сделает ваш обед идеальным.