Не только просто, но и дешево: готовим горячие бутерброды на скорую рукус
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Выручат, если нет времени готовить
Если какое-нибудь блюдо со временем все-таки начинает надоедать и приедаться, то это никак не касается бутербродов. Это самая популярная закуска во всем мире, которую готовят из самых разных ингредиентов. Бутерброды уместны и актуальны каждый день: они прекрасно сочетаются с борщом, салатами и смакуют как самостоятельное второе блюдо с чаем или кофе.
Преимущество горячих бутербродов над холодными состоит в том, что это очень сытное блюдо. Ими можно наесться, а не просто перекусить. Характерный признак горячих бутербродов по рецепту "Їсти" — расплавленный сверху сыр. Именно он и делает это блюдо таким вкусным. Стоит представить, как он тянется и пахнет – и сразу слюнка течет.
Как приготовить горячие бутерброды с фаршем и сыром
Ингредиенты:
- 10 ломтиков батона;
- 2 яйца;
- 1 ст. ложка муки;
- 300 г любого фарша;
- 200 г твердого сыра;
- 1 луковица;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца взбить с молоком, обмакнуть в эту смесь батон и обжарить с обеих сторон.
- Фарш посолить, поперчить, выложить на ломтики батона.
- Лук порезать полукольцами, выложить на фарш, сверху посыпать тертым сыром.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
Если после зимы у вас остались соленые огурцы, с ними тоже можно приготовить потрясающие бутерброды. Немного времени и подручных ингредиентов — и невероятная закуска готова