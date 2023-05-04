Не только просто, но и дешево: готовим горячие бутерброды на скорую рукус

Выручат, если нет времени готовить

Если какое-нибудь блюдо со временем все-таки начинает надоедать и приедаться, то это никак не касается бутербродов. Это самая популярная закуска во всем мире, которую готовят из самых разных ингредиентов. Бутерброды уместны и актуальны каждый день: они прекрасно сочетаются с борщом, салатами и смакуют как самостоятельное второе блюдо с чаем или кофе.

Преимущество горячих бутербродов над холодными состоит в том, что это очень сытное блюдо. Ими можно наесться, а не просто перекусить. Характерный признак горячих бутербродов по рецепту "Їсти" — расплавленный сверху сыр. Именно он и делает это блюдо таким вкусным. Стоит представить, как он тянется и пахнет – и сразу слюнка течет.

Как приготовить горячие бутерброды с фаршем и сыром

Ингредиенты:

10 ломтиков батона;

2 яйца;

1 ст. ложка муки;

300 г любого фарша;

200 г твердого сыра;

1 луковица;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбить с молоком, обмакнуть в эту смесь батон и обжарить с обеих сторон. Фарш посолить, поперчить, выложить на ломтики батона. Лук порезать полукольцами, выложить на фарш, сверху посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.

Если после зимы у вас остались соленые огурцы, с ними тоже можно приготовить потрясающие бутерброды. Немного времени и подручных ингредиентов — и невероятная закуска готова