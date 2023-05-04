Не только просто, но и дешево: готовим горячие бутерброды на скорую рукус

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Быстрый рецепт сытного блюда
Быстрый рецепт сытного блюда. Фото Depositphotos

Выручат, если нет времени готовить

Если какое-нибудь блюдо со временем все-таки начинает надоедать и приедаться, то это никак не касается бутербродов. Это самая популярная закуска во всем мире, которую готовят из самых разных ингредиентов. Бутерброды уместны и актуальны каждый день: они прекрасно сочетаются с борщом, салатами и смакуют как самостоятельное второе блюдо с чаем или кофе.

Преимущество горячих бутербродов над холодными состоит в том, что это очень сытное блюдо. Ими можно наесться, а не просто перекусить. Характерный признак горячих бутербродов по рецепту "Їсти" — расплавленный сверху сыр. Именно он и делает это блюдо таким вкусным. Стоит представить, как он тянется и пахнет – и сразу слюнка течет.

Как приготовить горячие бутерброды с фаршем и сыром

Ингредиенты:

  • 10 ломтиков батона;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. ложка муки;
  • 300 г любого фарша;
  • 200 г твердого сыра;
  • 1 луковица;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с молоком, обмакнуть в эту смесь батон и обжарить с обеих сторон.
  2. Фарш посолить, поперчить, выложить на ломтики батона.
  3. Лук порезать полукольцами, выложить на фарш, сверху посыпать тертым сыром.
  4. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.

Если после зимы у вас остались соленые огурцы, с ними тоже можно приготовить потрясающие бутерброды. Немного времени и подручных ингредиентов — и невероятная закуска готова

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