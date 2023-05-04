Это изысканное блюдо готовится просто, выходит потрясающим: запекаем скумбрию с сыром
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Приготовить потрясающую рыбу — это быстро и просто
Запеченную скумбрию так просто готовить, что грех этого не делать. Она получается вкусной, даже если просто посолить и поперчить.
Сегодня мы предлагаем приготовить скумбрию, запеченную в духовке с творогом. Это изысканное блюдо готовится не сложно, но получается потрясающе вкусным. В классическом рецепте Аppetito рыбу не посыпают, а начиняют творогом.
Как приготовить скумбрию с сыром
Ингредиенты:
- свежая скумбрия – 3 шт.;
- твердый сыр– 260 г;
- укроп – 7 веточек;
- петрушка – 6 веточек;
- соль – 25 г;
- черный перец;
- лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
- Размороженные тушки скумбрии очистить от плавников, хвоста, головы. Разрезать рыбу вдоль по хребту и потихоньку вынуть, оставив только мякоть с кожей. Вымыть скумбрию.
- Для начинки необходимо вымытый укроп. Сыр натереть на терке с большими отверстиями, соединить с укропом, посолить, приправить черным перцем, тщательно перемешать.
- На одну сторону мякоти скумбрии положить сыр начинку, накрыть другой, крепко зафиксировать кулинарной нитью. Положить на противень, предварительно застеленный фольгой.
- Отправить в прогретую духовку и запекать чуть меньше часа.
- Разрезать рыбу на небольшие кусочки, украсить свежей петрушкой и порезанным на кружочки лимоном.
Подавать можно с любым гарниром. Скумбрия будет особенно вкусной с картофельным пюре или отварным рисом.