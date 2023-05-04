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Это изысканное блюдо готовится просто, выходит потрясающим: запекаем скумбрию с сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейшая скумбрия с сыром
Вкуснейшая скумбрия с сыром. Фото osoblyva.com

Приготовить потрясающую рыбу — это быстро и просто

Запеченную скумбрию так просто готовить, что грех этого не делать. Она получается вкусной, даже если просто посолить и поперчить.

Сегодня мы предлагаем приготовить скумбрию, запеченную в духовке с творогом. Это изысканное блюдо готовится не сложно, но получается потрясающе вкусным. В классическом рецепте Аppetito рыбу не посыпают, а начиняют творогом.

Как приготовить скумбрию с сыром

Ингредиенты:

  • свежая скумбрия – 3 шт.;
  • твердый сыр– 260 г;
  • укроп – 7 веточек;
  • петрушка – 6 веточек;
  • соль – 25 г;
  • черный перец;
  • лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Размороженные тушки скумбрии очистить от плавников, хвоста, головы. Разрезать рыбу вдоль по хребту и потихоньку вынуть, оставив только мякоть с кожей. Вымыть скумбрию.
  2. Для начинки необходимо вымытый укроп. Сыр натереть на терке с большими отверстиями, соединить с укропом, посолить, приправить черным перцем, тщательно перемешать.
  3. На одну сторону мякоти скумбрии положить сыр начинку, накрыть другой, крепко зафиксировать кулинарной нитью. Положить на противень, предварительно застеленный фольгой.
  4. Отправить в прогретую духовку и запекать чуть меньше часа.
  5. Разрезать рыбу на небольшие кусочки, украсить свежей петрушкой и порезанным на кружочки лимоном.

Подавать можно с любым гарниром. Скумбрия будет особенно вкусной с картофельным пюре или отварным рисом.

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