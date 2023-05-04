Блюда из мяса за копейки: рецепт куриных желудочков по-корейски

Из дешевого субпродукта можно приготовить вкусный ужин

Если вам нравятся субпродукты, а вкусную печень с яблоками вы уже готовили, обязательно попробуйте куриные желудочки. Корейский вариант этой закуски так вкусен и пикантен, что вы будете готовить его еженедельно.

Вы будете поражены тем, как вкусным может быть этот субпродукт, если знать, как его приготовить. Pixelinform рассказывает, как это сделать.

Ингредиенты:

1 кг куриных желудков;

2 луковицы (большие);

морковь по-корейски;

3-5 зубчиков чеснока;

3-4 столовых ложки соевого соуса;

1 столовая ложка 9% уксуса.

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Способ приготовления:

Желудочки чистим и отвариваем, пока не станут мягкими. Затем сцеживаем бульон и оставляем кусочки – чтобы остыли. Их следует нарезать тонкой соломкой. Лук чистим и нарезаем средними по величине полукольцами. Обжариваем на разогретом масле до мягкости. Морковь удобнее всего использовать готовую, но можно и приготовить самостоятельно. Нарезанные желудочки смешиваем с готовыми овощами, добавляем соль и перец по вкусу. Зубчики чеснока пропускаем через пресс. В конце добавляем соевый соус и уксус. Тщательно перемешиваем закуску и убираем в холодильник не менее 2-3 часов, а лучше на 12 часов мариноваться.

Перед подачей на стол украшаем свежей зеленью. Также морковь по-корейски можно купить или приготовить самостоятельно.