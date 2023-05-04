Укр

Блюда из мяса за копейки: рецепт куриных желудочков по-корейски

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вы удивитесь, как это вкусно и просто
Вы удивитесь, как это вкусно и просто. Фото ogorodnik.com

Из дешевого субпродукта можно приготовить вкусный ужин

Если вам нравятся субпродукты, а вкусную печень с яблоками вы уже готовили, обязательно попробуйте куриные желудочки. Корейский вариант этой закуски так вкусен и пикантен, что вы будете готовить его еженедельно.

Вы будете поражены тем, как вкусным может быть этот субпродукт, если знать, как его приготовить. Pixelinform рассказывает, как это сделать.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных желудков;
  • 2 луковицы (большие);
  • морковь по-корейски;
  • 3-5 зубчиков чеснока;
  • 3-4 столовых ложки соевого соуса;
  • 1 столовая ложка 9% уксуса.

Способ приготовления:

  1. Желудочки чистим и отвариваем, пока не станут мягкими. Затем сцеживаем бульон и оставляем кусочки – чтобы остыли. Их следует нарезать тонкой соломкой.
  2. Лук чистим и нарезаем средними по величине полукольцами. Обжариваем на разогретом масле до мягкости.
  3. Морковь удобнее всего использовать готовую, но можно и приготовить самостоятельно. Нарезанные желудочки смешиваем с готовыми овощами, добавляем соль и перец по вкусу.
  4. Зубчики чеснока пропускаем через пресс. В конце добавляем соевый соус и уксус.
  5. Тщательно перемешиваем закуску и убираем в холодильник не менее 2-3 часов, а лучше на 12 часов мариноваться.

Перед подачей на стол украшаем свежей зеленью. Также морковь по-корейски можно купить или приготовить самостоятельно.

Теги:
#Рецепт