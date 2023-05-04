Блюда из мяса за копейки: рецепт куриных желудочков по-корейски
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Из дешевого субпродукта можно приготовить вкусный ужин
Если вам нравятся субпродукты, а вкусную печень с яблоками вы уже готовили, обязательно попробуйте куриные желудочки. Корейский вариант этой закуски так вкусен и пикантен, что вы будете готовить его еженедельно.
Вы будете поражены тем, как вкусным может быть этот субпродукт, если знать, как его приготовить. Pixelinform рассказывает, как это сделать.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных желудков;
- 2 луковицы (большие);
- морковь по-корейски;
- 3-5 зубчиков чеснока;
- 3-4 столовых ложки соевого соуса;
- 1 столовая ложка 9% уксуса.
Способ приготовления:
- Желудочки чистим и отвариваем, пока не станут мягкими. Затем сцеживаем бульон и оставляем кусочки – чтобы остыли. Их следует нарезать тонкой соломкой.
- Лук чистим и нарезаем средними по величине полукольцами. Обжариваем на разогретом масле до мягкости.
- Морковь удобнее всего использовать готовую, но можно и приготовить самостоятельно. Нарезанные желудочки смешиваем с готовыми овощами, добавляем соль и перец по вкусу.
- Зубчики чеснока пропускаем через пресс. В конце добавляем соевый соус и уксус.
- Тщательно перемешиваем закуску и убираем в холодильник не менее 2-3 часов, а лучше на 12 часов мариноваться.
Перед подачей на стол украшаем свежей зеленью. Также морковь по-корейски можно купить или приготовить самостоятельно.