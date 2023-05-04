Проверенный бабушкин рецепт, с которым блины будут всегда идеальными

То, что первый блин не удается — просто предрассудки

Блинчики занимают весомую часть кухни украинцев. Они могут быть как составной частью большего блюда, такого как вкусная лазанья на блинчиках, так и самостоятельным продуктом. Случается, что приготовление блинов превращается в ряд испытаний. То они рвутся при переворачивании, то пристают к сковороде.

Весь секрет в правильной пропорции жидкости к муке и некоторых нюансах замешивания теста. О них рассказали на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

Молоко – 500 г

Яйца домашние – 2 шт.

Мука – 4 ст. л.

Сахар – 1-2 ст. л.

Подсолнечное масло – 3 ст. л. (2 ст. л. – в тесто, 1 ст. л. – для жарки)

Способ приготовления:

Блинчики – это всегда молоко, причем теплое, но не горячее – чтобы не свернулись яйца. Вбиваем их в глубокую миску и хорошо взбиваем венчиком. Поэтапно приливаем теплое молоко, кладем сахар и соль. Также частями вмешиваем просеянную муку. Просеивание – еще один важный этап, который нельзя игнорировать. Добавляем масло Любое тесто должно постоять – это связано с белками муки. Для блинов это минимум 20 минут. На раскаленном масле жарим блины с двух сторон. Для первого добавляем масло на сковороду, тогда как последующие будут жариться сами благодаря маслу, которое мы добавили в тесто.

Блинчики получаются очень вкусными, тоненькими и слегка сладковатыми. Полейте их любимым сиропом или домашней сгущенкой – и можно лакомиться.