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Все попросят у вас рецепт невероятного салата "Красный мак"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такое блюдо добавит баллов любому столу
Такое блюдо добавит баллов любому столу. Фото 1000.menu

Он не только вкусен, но и очень красив

Праздничные салаты – отдельная страница кулинарии. Если вам понравился салат в тарталетках с языком, обязательно приготовьте рижский салат "Красный мак".

Не поленитесь приготовить его на застолье один раз – и гости будут просить рецепт. Как его приготовить, рассказали на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

  • Копченое куриное филе — 1 шт.
  • Яйцо куриное (отваренное) — 4 шт.
  • Консервированная кукуруза – 4 ст. л.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Помидор среднего размера – 2 шт.
  • Листья салата – 1 пуч.
  • Мак – 2 ч. л.
  • Майонез – 3 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сухарики – 1 пач.

Способ приготовления:

  1. Сначала заливаем кипятком мак. Копченую куриную грудинку нарезаем с кожурой. На сито отбрасываем кукурузу – чтобы стекала лишняя жидкость.
  2. Твердый творог и яйца натираем на крупную терку. Смешиваем сметану и майонез, а также уже запаренный и сцеженный мак.
  3. Заправляем этой смесью курицу, яйца, творог, кукурузу. Это основание салата.
  4. Помидор, сухарики и листья салата добавляем непосредственно перед подачей, потому что помидор быстро пустит воду, сухарики размякнут, а салатные листики превратятся в зеленые тряпочки. При подаче посыпаем сухариками из белого хлеба.

Засыпаем все тертым сыром и выкладываем цветок мака из другого помидора и мака. В качестве стеблей используем зелень. Этот салат такой же красивый, как и вкусный, просто как закуска "Хризантема".

Теги:
#Рецепт #Салат #Святковий стіл