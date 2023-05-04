Все попросят у вас рецепт невероятного салата "Красный мак"
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Он не только вкусен, но и очень красив
Праздничные салаты – отдельная страница кулинарии. Если вам понравился салат в тарталетках с языком, обязательно приготовьте рижский салат "Красный мак".
Не поленитесь приготовить его на застолье один раз – и гости будут просить рецепт. Как его приготовить, рассказали на портале Prosalat.com.
Ингредиенты:
- Копченое куриное филе — 1 шт.
- Яйцо куриное (отваренное) — 4 шт.
- Консервированная кукуруза – 4 ст. л.
- Сыр твердый — 100 г
- Помидор среднего размера – 2 шт.
- Листья салата – 1 пуч.
- Мак – 2 ч. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Сухарики – 1 пач.
Способ приготовления:
- Сначала заливаем кипятком мак. Копченую куриную грудинку нарезаем с кожурой. На сито отбрасываем кукурузу – чтобы стекала лишняя жидкость.
- Твердый творог и яйца натираем на крупную терку. Смешиваем сметану и майонез, а также уже запаренный и сцеженный мак.
- Заправляем этой смесью курицу, яйца, творог, кукурузу. Это основание салата.
- Помидор, сухарики и листья салата добавляем непосредственно перед подачей, потому что помидор быстро пустит воду, сухарики размякнут, а салатные листики превратятся в зеленые тряпочки. При подаче посыпаем сухариками из белого хлеба.
Засыпаем все тертым сыром и выкладываем цветок мака из другого помидора и мака. В качестве стеблей используем зелень. Этот салат такой же красивый, как и вкусный, просто как закуска "Хризантема".