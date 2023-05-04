Все попросят у вас рецепт невероятного салата "Красный мак"

Он не только вкусен, но и очень красив

Праздничные салаты – отдельная страница кулинарии. Если вам понравился салат в тарталетках с языком, обязательно приготовьте рижский салат "Красный мак".

Не поленитесь приготовить его на застолье один раз – и гости будут просить рецепт. Как его приготовить, рассказали на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

Копченое куриное филе — 1 шт.

Яйцо куриное (отваренное) — 4 шт.

Консервированная кукуруза – 4 ст. л.

Сыр твердый — 100 г

Помидор среднего размера – 2 шт.

Листья салата – 1 пуч.

Мак – 2 ч. л.

Майонез – 3 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Сухарики – 1 пач.

Способ приготовления:

Сначала заливаем кипятком мак. Копченую куриную грудинку нарезаем с кожурой. На сито отбрасываем кукурузу – чтобы стекала лишняя жидкость. Твердый творог и яйца натираем на крупную терку. Смешиваем сметану и майонез, а также уже запаренный и сцеженный мак. Заправляем этой смесью курицу, яйца, творог, кукурузу. Это основание салата. Помидор, сухарики и листья салата добавляем непосредственно перед подачей, потому что помидор быстро пустит воду, сухарики размякнут, а салатные листики превратятся в зеленые тряпочки. При подаче посыпаем сухариками из белого хлеба.

Засыпаем все тертым сыром и выкладываем цветок мака из другого помидора и мака. В качестве стеблей используем зелень. Этот салат такой же красивый, как и вкусный, просто как закуска "Хризантема".