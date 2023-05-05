Понадобиться только соль и духовка: простой рецепт запеченной курицы

Невероятное блюдо будут просить еще и еще

На любом празднике никак не обойтись без запеченной курицы. Она всегда будет актуальной для семейных или религиозных праздников.

Предлагаем сегодня приготовить курицу в соли по рецепту Shuba. Такой старинный метод позволяет получить нежное, сочное и вкуснейшее мясо без добавления жира. Поэтому курица в соли подходит даже тем, кто на диете или просто внимательно относится к своему питанию. Вам понадобится всего два основных ингредиента — курица и соль. Для большего вкуса и аромата можно добавить травы и чеснок.

Как запечь курицу в соли

Ингредиенты на 4 порции:

курица — 1 кг;

соль — 1 кг;

розмарин свежий — 7 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

шалфей — 10 г;

тимьян, веточка — 1 шт.

Способ приготовления:

Сначала удалите из курицы лишний жир и внутренности. Кожу снимать не стоит — она будет предотвращать сухость мяса. Хорошо вымойте. Внутрь курицы положите травы: розмарин, шалфей, чабрец. Также добавьте зубчик чеснока, разрезанный пополам. Соедините куриные ножки вместе с помощью нити. Стягивайте нить достаточно сильно, чтобы ножки плотно прилегали друг к другу. Распределите крупную соль по форме для запекания и выложите на нее курицу. Затем положите соль поверх птицы. Соляной слой должен быть около 2 см. Важно, чтобы соль была только снаружи курицы и не попала внутрь. Запекайте курицу при 180°C в разогретой духовке около 90 минут. После приготовления извлеките ее из духовки, удалите соляную корку и подавайте.

Если дома есть бутылка красного вина, можно запечь курицу по известному французскому рецепту. Такой ужин любимый точно оценит.