Понадобиться только соль и духовка: простой рецепт запеченной курицы
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Невероятное блюдо будут просить еще и еще
На любом празднике никак не обойтись без запеченной курицы. Она всегда будет актуальной для семейных или религиозных праздников.
Предлагаем сегодня приготовить курицу в соли по рецепту Shuba. Такой старинный метод позволяет получить нежное, сочное и вкуснейшее мясо без добавления жира. Поэтому курица в соли подходит даже тем, кто на диете или просто внимательно относится к своему питанию. Вам понадобится всего два основных ингредиента — курица и соль. Для большего вкуса и аромата можно добавить травы и чеснок.
Как запечь курицу в соли
Ингредиенты на 4 порции:
- курица — 1 кг;
- соль — 1 кг;
- розмарин свежий — 7 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- шалфей — 10 г;
- тимьян, веточка — 1 шт.
Способ приготовления:
- Сначала удалите из курицы лишний жир и внутренности. Кожу снимать не стоит — она будет предотвращать сухость мяса. Хорошо вымойте.
- Внутрь курицы положите травы: розмарин, шалфей, чабрец. Также добавьте зубчик чеснока, разрезанный пополам.
- Соедините куриные ножки вместе с помощью нити. Стягивайте нить достаточно сильно, чтобы ножки плотно прилегали друг к другу.
- Распределите крупную соль по форме для запекания и выложите на нее курицу. Затем положите соль поверх птицы. Соляной слой должен быть около 2 см. Важно, чтобы соль была только снаружи курицы и не попала внутрь.
- Запекайте курицу при 180°C в разогретой духовке около 90 минут. После приготовления извлеките ее из духовки, удалите соляную корку и подавайте.
Если дома есть бутылка красного вина, можно запечь курицу по известному французскому рецепту. Такой ужин любимый точно оценит.