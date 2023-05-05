Гора выпечки из пачки сыра и одного яйца: рецепт легкого творожного печенья

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Выпечка из творога – полезная, вкусная и питательная. Он содержит полезный белок и кальций, поэтому такие десерты не только вкусны, но и полезны.

"Бабушкины рецепты" рассказывают, как приготовить именно такое печенье. Легкую, воздушную, мягкую и нежную выпечку полюбят ваши дети.

Как приготовить творожное печенье с яблоком

Ингредиенты:

Для теста:

творог любой жирности – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 50 г.;

соль – щепотка;

цедра одного лимона или ванилин;

подсолнечное масло – 70 мл;

мука – 200-250 г.;

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

яблоки – 2 шт.;

сливочное масло – 20 г.;

сахар – 2 ст.л.;

лимонный сок, корица – по желанию.

Способ приготовления:

В миску вбиваем яйцо, всыпаем соль и сахарный песок. Добавляем лимонную цедру или ванилин. Выкладываем творог, выливаем масло и тщательно размешиваем. В несколько подходов высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и размешиваем, сформировав тесто. Заворачиваем в пакет и забираем в холодильник на 15 минут. Яблоки очищаем от кожуры и натираем на большой терке. На разогретую сковороду выкладываем сливочное масло и тертое яблоко. Добавляем сахар, по желанию лимонный сок и корицу. Перемешиваем и тушим до испарения жидкости, остужаем. Тесто раскатываем и тарелкой вырезаем круг. Круг нарезаем на треугольники и выкладываем начинку. Заворачиваем в трубочки и выкладываем на лист. Смазываем взбитым яйцом и запекаем 25-30 минут при 180 градусах.

Подаем с любимым чаем или ароматным кофе. Приятного аппетита!