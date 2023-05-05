Гора выпечки из пачки сыра и одного яйца: рецепт легкого творожного печенья
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Выпечка из творога – полезная, вкусная и питательная. Он содержит полезный белок и кальций, поэтому такие десерты не только вкусны, но и полезны.
"Бабушкины рецепты" рассказывают, как приготовить именно такое печенье. Легкую, воздушную, мягкую и нежную выпечку полюбят ваши дети.
Как приготовить творожное печенье с яблоком
Ингредиенты:
Для теста:
- творог любой жирности – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 50 г.;
- соль – щепотка;
- цедра одного лимона или ванилин;
- подсолнечное масло – 70 мл;
- мука – 200-250 г.;
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
- яблоки – 2 шт.;
- сливочное масло – 20 г.;
- сахар – 2 ст.л.;
- лимонный сок, корица – по желанию.
Способ приготовления:
- В миску вбиваем яйцо, всыпаем соль и сахарный песок. Добавляем лимонную цедру или ванилин.
- Выкладываем творог, выливаем масло и тщательно размешиваем.
- В несколько подходов высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и размешиваем, сформировав тесто. Заворачиваем в пакет и забираем в холодильник на 15 минут.
- Яблоки очищаем от кожуры и натираем на большой терке.
- На разогретую сковороду выкладываем сливочное масло и тертое яблоко. Добавляем сахар, по желанию лимонный сок и корицу. Перемешиваем и тушим до испарения жидкости, остужаем.
- Тесто раскатываем и тарелкой вырезаем круг.
- Круг нарезаем на треугольники и выкладываем начинку. Заворачиваем в трубочки и выкладываем на лист. Смазываем взбитым яйцом и запекаем 25-30 минут при 180 градусах.
Подаем с любимым чаем или ароматным кофе. Приятного аппетита!