Укр

Гора выпечки из пачки сыра и одного яйца: рецепт легкого творожного печенья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Любимое творожное печенье к чаю
Любимое творожное печенье к чаю. Фото babusyni-retsepty

Вкусно, быстро и недорого

Выпечка из творога – полезная, вкусная и питательная. Он содержит полезный белок и кальций, поэтому такие десерты не только вкусны, но и полезны.

"Бабушкины рецепты" рассказывают, как приготовить именно такое печенье. Легкую, воздушную, мягкую и нежную выпечку полюбят ваши дети.

Как приготовить творожное печенье с яблоком

Ингредиенты:

Для теста:

  • творог любой жирности – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 50 г.;
  • соль – щепотка;
  • цедра одного лимона или ванилин;
  • подсолнечное масло – 70 мл;
  • мука – 200-250 г.;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • яблоки – 2 шт.;
  • сливочное масло – 20 г.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • лимонный сок, корица – по желанию.

Способ приготовления:

  1. В миску вбиваем яйцо, всыпаем соль и сахарный песок. Добавляем лимонную цедру или ванилин.
  2. Выкладываем творог, выливаем масло и тщательно размешиваем.
  3. В несколько подходов высыпаем муку, добавляем разрыхлитель и размешиваем, сформировав тесто. Заворачиваем в пакет и забираем в холодильник на 15 минут.
  4. Яблоки очищаем от кожуры и натираем на большой терке.
  5. На разогретую сковороду выкладываем сливочное масло и тертое яблоко. Добавляем сахар, по желанию лимонный сок и корицу. Перемешиваем и тушим до испарения жидкости, остужаем.
  6. Тесто раскатываем и тарелкой вырезаем круг.
  7. Круг нарезаем на треугольники и выкладываем начинку. Заворачиваем в трубочки и выкладываем на лист. Смазываем взбитым яйцом и запекаем 25-30 минут при 180 градусах.

Подаем с любимым чаем или ароматным кофе. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Печенье #Творог #Выпечка #Готовим дома #Творожное печенье