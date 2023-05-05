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На такое блюдо дети будут приводить своих друзей: рецепт жареных картофельных смайликов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жареные смайлики дети будут просить каждый день
Жареные смайлики дети будут просить каждый день. Фото shuba.life

Они станут любимыми не только у детей, но и у взрослых

Мамы так часто задаются вопросом о том, какие блюда для детей приготовить, ведь такая еда должна быть не только полезной, но и вкусной. Часто мамы жалуются, что дети хотят чего-то вредного. Однако если вы будете готовить дома вкусные блюда для детей, то они и не вспомнят о магазинных вредностях.

Именно такое вкусное и необычное блюдо по рецепту Shuba мы сегодня и приготовим. Картофельные смайлики — вкусный гарнир, который полюбят дети и взросліе. Их приготовить очень просто — вам понадобятся только три основніх ингредиента. Такой рецепт можно изменять — например, добавить в блюдо тертій сір или нарезанную ветчину, а для более полезной версии смайлики можно запечь. Для этого выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанным маслом, и готовьте при температуре 180°C около 20 минут.

Как приготовить картофельные смайлики

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 6 шт.;
  • панировочные сухари — 80 г;
  • крахмал кукурузный — 2 ст. л.;
  • перец черный молотый — 1 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • паприка молотая — 1/4 ч. л.;
  • тмин молотый — 1/4 ч. л.;
  • масло подсолнечное — 200 мл.

Способ приготовления:

  1. Картофель почистите, промойте под проточной водой, отварите в подсоленной воде. Затем пюрируйте.
  2. Добавьте в картофель соль, перец, тмин, паприку, панировочные сухари и кукурузный крахмал. Хорошо вымесите массу.
  3. Раскатайте тесто качалкой в тонкий пласт и вырежьте с помощью стакана кружочки. Соломинкой сделайте глаза, а ложкой рот.
  4. Обжарьте смайлики в хорошо разогретом масле до золотисто-коричневого цвета 4-5 минут с одной стороны, а затем с другой.
  5. Достаньте готовые смайлики шумовкой и выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте картофельные смайлики с домашним кетчупом. Приятного вам аппетита!

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