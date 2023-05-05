Рыбные котлеты в картофельной шубе: секретный рецепт идеального ужина
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Блюдо составит достойную конкуренцию классическим котлетам
Домашняя еда часто ассоциируется с котлетами. Безусловно, их рецептов очень много и у каждой хозяйки есть любимые. Но что делать, если классические котлеты уже надоели?
Можно приготовить мягкие, сочные и вкусные рыбные котлетки в шубе из картофеля по рецепту "Скарбнички рецептів". Это универсальное блюдо чудесно сочетается с разными гарнирами. А если еще приготовить любимый соус – пальчики оближете!
Как приготовить котлеты в картофельной шубе
Ингредиенты:
- филе минтая, 400 г;
- яйца, 2 шт.;
- картофель, 7 шт;
- соль, перец, специи;
- мука, 4 ст.л.
Способ приготовления:
- Филе режем небольшими кусочками, посыпаем солью, перцем и специями для рыбы, которые вы всегда используете. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 15 минут.
- Картофель натираем на большой терке. Заливаем холодной водой, промываем, сливаем воду и отжимаем картофельную массу.
- Солим картофель, перчим, можно добавить еще ароматные травы, перемешиваем.
- Яйца взбиваем с солью, перцем. Муку насыпаем в емкость.
- Кусок филе обмакиваем в муку, затем в яйцо и вращаем картофельной шубкой, хорошо обходим, чтобы котлетка получилась плотной и не распадалась.
- Обжариваем в растительном масле на сковороде на небольшом огне по 5 – 7 минут с каждой стороны, можно под крышкой.
Подавать блюдо можно с домашним кетчупом. Он улучшит вкус рыбных котлет.