Рыбные котлеты в картофельной шубе: секретный рецепт идеального ужина

Блюдо составит достойную конкуренцию классическим котлетам

Домашняя еда часто ассоциируется с котлетами. Безусловно, их рецептов очень много и у каждой хозяйки есть любимые. Но что делать, если классические котлеты уже надоели?

Можно приготовить мягкие, сочные и вкусные рыбные котлетки в шубе из картофеля по рецепту "Скарбнички рецептів". Это универсальное блюдо чудесно сочетается с разными гарнирами. А если еще приготовить любимый соус – пальчики оближете!

Как приготовить котлеты в картофельной шубе

Ингредиенты:

филе минтая, 400 г;

яйца, 2 шт.;

картофель, 7 шт;

соль, перец, специи;

мука, 4 ст.л.

Способ приготовления:

Филе режем небольшими кусочками, посыпаем солью, перцем и специями для рыбы, которые вы всегда используете. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 15 минут. Картофель натираем на большой терке. Заливаем холодной водой, промываем, сливаем воду и отжимаем картофельную массу. Солим картофель, перчим, можно добавить еще ароматные травы, перемешиваем. Яйца взбиваем с солью, перцем. Муку насыпаем в емкость. Кусок филе обмакиваем в муку, затем в яйцо и вращаем картофельной шубкой, хорошо обходим, чтобы котлетка получилась плотной и не распадалась. Обжариваем в растительном масле на сковороде на небольшом огне по 5 – 7 минут с каждой стороны, можно под крышкой.

Подавать блюдо можно с домашним кетчупом. Он улучшит вкус рыбных котлет.