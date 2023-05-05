Рецепт потрясающего салата из двух ингредиентов: все дело в заправке

На приготовление салата нужно немного времени и продуктов

Чтобы чувствовать себя хорошо, быть здоровым и в отличном настроении человек должен получать необходимое количество витаминов. Все мы прекрасно знаем, что овощи, зелень и фрукты богаты многими полезными веществами для нашего организма.

Поэтому такой простой и быстрый салат с морковью и консервированной фасолью по рецепту "Школи життя" для вас. Фасоль по желанию можно отварить самостоятельно. Для этого ее лучше предварительно замочить, промыть и поставить на огонь в час. Потом вам нужно добавить только морковь и полить заправкой.

Как приготовить салат из моркови и фасоли

Ингредиенты:

сырая морковь – 150 г;

фасоль – 200 г

зелень – по своему вкусу

Для заправки:

масло подсолнечное – 1 ст. л.; соевый соус – 1 ст. л. или 1 десертная ложка; чеснок – 2-3 зубчика.

Способ приготовления:

Чистим морковь, моем и натираем на большой терке. Отправляем морковь в миску и добавляем по своему вкусу чеснок. Его можно пропустить через пресс или мелко порезать. Добавляем соевый соус и подсолнечное масло. Все хорошо перемешиваем, разминаем руками. Консервированную фасоль необходимо промыть холодной водой, добавить в салат. Все перемешиваем, салат готов.

Такой салат будет смаковать в собственноручно приготовленном лаваше. Тем более что его приготовление требуется немного времени и ингредиентов.