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Рецепт потрясающего салата из двух ингредиентов: все дело в заправке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Немного времени — и блюдо готово
Немного времени — и блюдо готово. Фото shkola-zhyttia.com.ua

На приготовление салата нужно немного времени и продуктов

Чтобы чувствовать себя хорошо, быть здоровым и в отличном настроении человек должен получать необходимое количество витаминов. Все мы прекрасно знаем, что овощи, зелень и фрукты богаты многими полезными веществами для нашего организма.

Поэтому такой простой и быстрый салат с морковью и консервированной фасолью по рецепту "Школи життя" для вас. Фасоль по желанию можно отварить самостоятельно. Для этого ее лучше предварительно замочить, промыть и поставить на огонь в час. Потом вам нужно добавить только морковь и полить заправкой.

Как приготовить салат из моркови и фасоли

Ингредиенты:

  • сырая морковь – 150 г;
  • фасоль – 200 г
  • зелень – по своему вкусу

Для заправки:

  1. масло подсолнечное – 1 ст. л.;
  2. соевый соус – 1 ст. л. или 1 десертная ложка;
  3. чеснок – 2-3 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Чистим морковь, моем и натираем на большой терке.
  2. Отправляем морковь в миску и добавляем по своему вкусу чеснок. Его можно пропустить через пресс или мелко порезать.
  3. Добавляем соевый соус и подсолнечное масло. Все хорошо перемешиваем, разминаем руками.
  4. Консервированную фасоль необходимо промыть холодной водой, добавить в салат. Все перемешиваем, салат готов.

Такой салат будет смаковать в собственноручно приготовленном лаваше. Тем более что его приготовление требуется немного времени и ингредиентов.

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