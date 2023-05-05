Рецепт потрясающего салата из двух ингредиентов: все дело в заправке
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На приготовление салата нужно немного времени и продуктов
Чтобы чувствовать себя хорошо, быть здоровым и в отличном настроении человек должен получать необходимое количество витаминов. Все мы прекрасно знаем, что овощи, зелень и фрукты богаты многими полезными веществами для нашего организма.
Поэтому такой простой и быстрый салат с морковью и консервированной фасолью по рецепту "Школи життя" для вас. Фасоль по желанию можно отварить самостоятельно. Для этого ее лучше предварительно замочить, промыть и поставить на огонь в час. Потом вам нужно добавить только морковь и полить заправкой.
Как приготовить салат из моркови и фасоли
Ингредиенты:
- сырая морковь – 150 г;
- фасоль – 200 г
- зелень – по своему вкусу
Для заправки:
- масло подсолнечное – 1 ст. л.;
- соевый соус – 1 ст. л. или 1 десертная ложка;
- чеснок – 2-3 зубчика.
Способ приготовления:
- Чистим морковь, моем и натираем на большой терке.
- Отправляем морковь в миску и добавляем по своему вкусу чеснок. Его можно пропустить через пресс или мелко порезать.
- Добавляем соевый соус и подсолнечное масло. Все хорошо перемешиваем, разминаем руками.
- Консервированную фасоль необходимо промыть холодной водой, добавить в салат. Все перемешиваем, салат готов.
Такой салат будет смаковать в собственноручно приготовленном лаваше. Тем более что его приготовление требуется немного времени и ингредиентов.