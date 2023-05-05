Мама поделилась потрясающим рецептом: готовим голубцы в тесте
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Необычный рецепт классического блюда
Если вы любитель голубцов, но вам надоел классический рецепт, предлагаем приготовить их в тесте. Это интересное блюдо придется по вкусу любителям сытных и простых блюд.
Такие голубцы в тесте по рецепту "Скарбнички рецептів" готовятся очень просто и без лишней суеты, а получаются не менее вкусными. Кстати, такое необычное и сытное блюдо можно заморозить для дальнейшего употребления.
Как приготовить голубцы в тесте
Ингредиенты
Основные:
- капуста – 200 г;
- фарш – 200 г;
- лук – 1 шт;
- соль, перец, специи, зелень – по вкусу.
Для теста:
- яйцо – 1 шт.;
- вода – 100 мл;
- мука – 300 г;
- соль по вкусу
Для подливки:
- масло – 50 мл;
- лук – 1 шт;
- морковь – 2 шт.;
- томатный сок или соус – 50 мл;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- В просеянную муку добавляем соль, вбиваем яйцо и перемешиваем.
- Вливаем воду и замешиваем пельменное тесто, накрываем и оставляем на 10 минут.
- Капусту и морковь натираем на терке, добавляем мелко измельченный лук и фарш. Вымешиваем массу, заправляем солью, перцем и специями.
- Тесто раскатываем в пласт, как для пельменей. Смазываем растительным маслом и режем тонкими полосками.
- Кладем на край полоски фарш и заворачиваем несколько раз треугольником, отрезаем от полоски и защипываем края. Так поступаем со всеми полосками.
- Режем лук кубиками, обжариваем, добавляем натертую морковь, перемешиваем и тушим.
- Вводим томатную пасту или сок, солим и перчим.
- Выкладываем слой пельменей, смазываем маслом. Так складываем все пельмени.
- Наливаем 500 мл кипятка и тушим на небольшом огне под крышкой 20 – 30 минут.
Если у вас дома закончилось мясо, это не причина отказаться от голубцов. Их можно сделать с другой начинкой.