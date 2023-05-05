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Мама поделилась потрясающим рецептом: готовим голубцы в тесте

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Близкие удивятся, но попросят добавку
Близкие удивятся, но попросят добавку. Фото skarbnychka-retseptiv

Необычный рецепт классического блюда

Если вы любитель голубцов, но вам надоел классический рецепт, предлагаем приготовить их в тесте. Это интересное блюдо придется по вкусу любителям сытных и простых блюд.

Такие голубцы в тесте по рецепту "Скарбнички рецептів" готовятся очень просто и без лишней суеты, а получаются не менее вкусными. Кстати, такое необычное и сытное блюдо можно заморозить для дальнейшего употребления.

Как приготовить голубцы в тесте

Ингредиенты

Основные:

  • капуста – 200 г;
  • фарш – 200 г;
  • лук – 1 шт;
  • соль, перец, специи, зелень – по вкусу.

Для теста:

  • яйцо – 1 шт.;
  • вода – 100 мл;
  • мука – 300 г;
  • соль по вкусу

Для подливки:

  • масло – 50 мл;
  • лук – 1 шт;
  • морковь – 2 шт.;
  • томатный сок или соус – 50 мл;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В просеянную муку добавляем соль, вбиваем яйцо и перемешиваем.
  2. Вливаем воду и замешиваем пельменное тесто, накрываем и оставляем на 10 минут.
  3. Капусту и морковь натираем на терке, добавляем мелко измельченный лук и фарш. Вымешиваем массу, заправляем солью, перцем и специями.
  4. Тесто раскатываем в пласт, как для пельменей. Смазываем растительным маслом и режем тонкими полосками.
  5. Кладем на край полоски фарш и заворачиваем несколько раз треугольником, отрезаем от полоски и защипываем края. Так поступаем со всеми полосками.
  6. Режем лук кубиками, обжариваем, добавляем натертую морковь, перемешиваем и тушим.
  7. Вводим томатную пасту или сок, солим и перчим.
  8. Выкладываем слой пельменей, смазываем маслом. Так складываем все пельмени.
  9. Наливаем 500 мл кипятка и тушим на небольшом огне под крышкой 20 – 30 минут.

Если у вас дома закончилось мясо, это не причина отказаться от голубцов. Их можно сделать с другой начинкой.

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#Рецепт #Голубцы #Готовим дома