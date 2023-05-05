Мама поделилась потрясающим рецептом: готовим голубцы в тесте

Необычный рецепт классического блюда

Если вы любитель голубцов, но вам надоел классический рецепт, предлагаем приготовить их в тесте. Это интересное блюдо придется по вкусу любителям сытных и простых блюд.

Такие голубцы в тесте по рецепту "Скарбнички рецептів" готовятся очень просто и без лишней суеты, а получаются не менее вкусными. Кстати, такое необычное и сытное блюдо можно заморозить для дальнейшего употребления.

Как приготовить голубцы в тесте

Ингредиенты

Основные:

капуста – 200 г;

фарш – 200 г;

лук – 1 шт;

соль, перец, специи, зелень – по вкусу.

Для теста:

яйцо – 1 шт.;

вода – 100 мл;

мука – 300 г;

соль по вкусу

Для подливки:

масло – 50 мл;

лук – 1 шт;

морковь – 2 шт.;

томатный сок или соус – 50 мл;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

В просеянную муку добавляем соль, вбиваем яйцо и перемешиваем. Вливаем воду и замешиваем пельменное тесто, накрываем и оставляем на 10 минут. Капусту и морковь натираем на терке, добавляем мелко измельченный лук и фарш. Вымешиваем массу, заправляем солью, перцем и специями. Тесто раскатываем в пласт, как для пельменей. Смазываем растительным маслом и режем тонкими полосками. Кладем на край полоски фарш и заворачиваем несколько раз треугольником, отрезаем от полоски и защипываем края. Так поступаем со всеми полосками. Режем лук кубиками, обжариваем, добавляем натертую морковь, перемешиваем и тушим. Вводим томатную пасту или сок, солим и перчим. Выкладываем слой пельменей, смазываем маслом. Так складываем все пельмени. Наливаем 500 мл кипятка и тушим на небольшом огне под крышкой 20 – 30 минут.

Если у вас дома закончилось мясо, это не причина отказаться от голубцов. Их можно сделать с другой начинкой.