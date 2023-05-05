Ресторанный ужин без всяких хлопот: вкусная лазанья из лаваша

Быстро готовится, и еще быстрее съедается

Лазанья – это традиционное блюдо итальянской кухни. В древности лазанью готовили в сковороде без ручки, выкладывая слоями специальное тесто, мясной фарш, овощное рагу и сыр. Сейчас тесто для лазаньи готовят исключительно из муки твердых сортов пшеницы. Обычно это занимает много времени.

Если же времени у вас немного, а хочется приготовить что-то изысканное, можно заменить тесто армянским лавашем. Такое блюдо не только не нуждается в мороке с тестом, но и пропекается гораздо быстрее. Рецептом поделились на портале bene-gusto.com.

Ингредиенты:

6 листов тонкого лаваша

600 г мясного фарша

300 мл томатного сока

250 г сыра моцарелла

1 луковица

1 помидор

масло для жарки

соль, перец

Способ приготовления:

Луковицу нарезаем мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле. Добавляем мясной фарш, обжариваем около 10 минут. Солим и перчим по своему вкусу, добавляем томатный сок и тушим еще в течение 10 минут. Помидор очищаем от кожуры. Для этого делаем сверху крестообразный надрез и заливаем крутым кипятком на 10-15 секунд, после чего воду сливаем и легко снимаем кожицу. Нарезаем томат кружочками толщиной до 5 мм. Сыр натираем на крупной терке. Придаем лавашу нужную форму. Можно собирать лазанью. На дно формы выкладываем лист лаваша, сверху укладываем готовый фарш и посыпаем сыром. Повторяем, пока не кончится лаваш. Верхний слой лаваша смазываем томатно-мясным соусом – такой трюк не даст ему скрутиться в процессе выпечки. По краю выкладываем нарезанный помидор и посыпаем творогом. Выпекаем в духовке 20-25 минут при температуре 180°C.

Когда сыр сверху зарумянится, быстрая лазанья из лаваша готова. Кстати, сыр для блюда можно приготовить собственноручно из простых ингредиентов.