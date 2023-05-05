В чем нельзя мариновать шашлык: топ-3 – самых опасных маринадов для мяса

Маринады, от которых следует отказаться

Пожарить мясо на открытом воздухе – лучший отдых в теплое время года. Вы можете иметь проверенный маринад для шашлыка, но стоит также знать, как себя уберечь.

Диетологиня Ирина Морозова рассказала изданию "Голос" о маринадах, которые могут быть вреднее, чем несвежее мясо. Итак, если человек хочет оставаться здоровым, ему следует отказаться от этого соуса навсегда.

Прежде всего, это майонез

По словам специалиста, майонез при нагревании превращается в канцероген. Также он содержит множество жиров. А еще это холодный соус, и даже качественный майонез не предназначен для того, чтобы его нагревать. Несмотря на это, украинцы упорно кладут майонез в маринад.

Второе место занимает уксус

Уксус оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт и при частом употреблении вызывает болезни почек. Также в обычном магазинном майонезе уксус тоже есть как консервант. Поэтому часто из них выходит болезненное комбо.

Неожиданный игрок – кефир

Популярное дополнение к маринаду – кефир и другие кисломолочные продукты. Хотя он и делает мясо нежным, но в сочетании с мясом кефир препятствует усвоению железа и белка.

Из этого блюда вы не получите ничего полезного. Зато есть множество других хороших маринадов для мяса. С ними получаются отличные блюда, такие как вкусный грузинский шашлык.