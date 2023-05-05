Казацкое блюдо из бюджетных продуктов накормит всю семью: древний рецепт

Это что-то среднее между густым супом и кашей

Если вы уже пробовали невероятный кукурузный банош, и вам понравилось, пора открыть для себя новый старинный рецепт. Казацкий кулеш – это полевая каша из питательной и полезной крупы – пшена. Ее часто готовили на огне под открытым небом.

Такое блюдо было очень популярно среди чумаков и казаков. Часто кулеш готовили во время военных походов и в пути, оттуда появилось второе название — полевая каша. На портале theLime рассказали, как его приготовить. Спойлер – ничего сложного, и продукты нужны самые простые.

Ингредиенты:

мясо — 1 кг

пшено — 220 г

картофель – 5 шт.

сало — 300 г

лук – 2 шт.

морковь – 3 шт.

сушеные грибы — горсть

соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Сушеные грибы и пшено замачиваем на ночь в воде. Промываем, очищаем и нарезаем кубиками картофель, лук и морковь. Нарезаем кубиком сало, чуть-чуть обжариваем на сковороде с высокими бортиками, затем добавляем нарезанные кусочки мяса (по желанию). Тушим на слабом огне примерно 10 минут, затем добавляем лук, перемешиваем, через 10 минут вводим морковь. Затем добавляем размельченные грибы, приправы по вкусу и заливаем все 1 л воды. Блюдо накрывается крышкой и тушится около часа. Затем добавляем картофель, варим все вместе еще 20 минут. Добавляем промытое пшено, доливаем еще около 3 л кипяченой воды. После этого время приготовления – примерно 40 минут. В самом конце доводим кулеш по вкусу с помощью специй и соли.

Блюдо получается ароматное и сбалансированное. К ней будет хорошо смаковать домашний квас по старинному рецепту.