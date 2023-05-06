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Любимые бабушкины булочки с маком: рецепт выпечки, которая вернет вас в детство

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусные и ароматные булочки с маком
Вкусные и ароматные булочки с маком. Фото shuba.life

Они станут прекрасным дополнением к чаепитию дома

Булочки с маком — традиционная украинская выпечка, которую раньше готовили на праздники. Однако их можно готовить и без особого повода, ведь такая выпечка очень простая, вкусная и любимая с детства.

Дрожжевые булочки с маком по рецепту Shuba — это сладкий завтрак из мягкого теста. Это ароматная и вкусная альтернатива вашей привычной утренней выпечке. Выпечка идеально подойдет не только для завтрака, но и вкусного перекуса или приятного времяпрепровождения за просмотром телевизора вечером.

Как приготовить дрожжевые булочки с маком

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

  • молоко — 200 мл;
  • дрожжи сухие — 10 г;
  • сахар — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • маргарин — 150 г;
  • мука пшеничная — 500 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • масло подсолнечное — 20 мл;

Для начинки:

  • мак — 250 г;
  • сахар — 100 г;
  • мед — 20 г;
  • изюм — 50 г.

Способ приготовления:

  1. В 50 мл теплого молока растворите дрожжи из 10 г сахара. Оставьте в теплом месте на 15 минут.
  2. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и яйцами до пышности. Добавьте просеянную муку, теплое молоко и дрожжевую массу. Замесите эластичное тесто, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут.
  3. Для начинки мак запарьте горячей водой на 15 минут. Затем воду слейте, а мак перебейте с сахаром в блендере до пастообразной массы. Добавьте мед, промытый изюм и перемешайте.
  4. Тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Распределите по нему начинку и плотно сверните в рулет. Нарежьте его кусочками шириной 4-5 см.
  5. Противень смажьте маслом и выложите на него булочки швом вниз. Дайте отдохнуть 20 минут. Затем смажьте изделия молоком и выпекайте 40 минут при температуре 180°C до золотистой корочки.

Если любите выпечку — тогда попробуйте булочки с ягодной начинкой. Они удивят вас своим нежным вкусом.

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