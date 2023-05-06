Любимые бабушкины булочки с маком: рецепт выпечки, которая вернет вас в детство
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Они станут прекрасным дополнением к чаепитию дома
Булочки с маком — традиционная украинская выпечка, которую раньше готовили на праздники. Однако их можно готовить и без особого повода, ведь такая выпечка очень простая, вкусная и любимая с детства.
Дрожжевые булочки с маком по рецепту Shuba — это сладкий завтрак из мягкого теста. Это ароматная и вкусная альтернатива вашей привычной утренней выпечке. Выпечка идеально подойдет не только для завтрака, но и вкусного перекуса или приятного времяпрепровождения за просмотром телевизора вечером.
Как приготовить дрожжевые булочки с маком
Ингредиенты на 6 порций
Для теста:
- молоко — 200 мл;
- дрожжи сухие — 10 г;
- сахар — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- маргарин — 150 г;
- мука пшеничная — 500 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- масло подсолнечное — 20 мл;
Для начинки:
- мак — 250 г;
- сахар — 100 г;
- мед — 20 г;
- изюм — 50 г.
Способ приготовления:
- В 50 мл теплого молока растворите дрожжи из 10 г сахара. Оставьте в теплом месте на 15 минут.
- Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и яйцами до пышности. Добавьте просеянную муку, теплое молоко и дрожжевую массу. Замесите эластичное тесто, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут.
- Для начинки мак запарьте горячей водой на 15 минут. Затем воду слейте, а мак перебейте с сахаром в блендере до пастообразной массы. Добавьте мед, промытый изюм и перемешайте.
- Тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Распределите по нему начинку и плотно сверните в рулет. Нарежьте его кусочками шириной 4-5 см.
- Противень смажьте маслом и выложите на него булочки швом вниз. Дайте отдохнуть 20 минут. Затем смажьте изделия молоком и выпекайте 40 минут при температуре 180°C до золотистой корочки.
Если любите выпечку — тогда попробуйте булочки с ягодной начинкой. Они удивят вас своим нежным вкусом.