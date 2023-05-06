Любимые бабушкины булочки с маком: рецепт выпечки, которая вернет вас в детство

Они станут прекрасным дополнением к чаепитию дома

Булочки с маком — традиционная украинская выпечка, которую раньше готовили на праздники. Однако их можно готовить и без особого повода, ведь такая выпечка очень простая, вкусная и любимая с детства.

Дрожжевые булочки с маком по рецепту Shuba — это сладкий завтрак из мягкого теста. Это ароматная и вкусная альтернатива вашей привычной утренней выпечке. Выпечка идеально подойдет не только для завтрака, но и вкусного перекуса или приятного времяпрепровождения за просмотром телевизора вечером.

Как приготовить дрожжевые булочки с маком

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

молоко — 200 мл;

дрожжи сухие — 10 г;

сахар — 120 г;

яйца — 2 шт.;

маргарин — 150 г;

мука пшеничная — 500 г;

сахар ванильный — 10 г;

масло подсолнечное — 20 мл;

Для начинки:

мак — 250 г;

сахар — 100 г;

мед — 20 г;

изюм — 50 г.

Способ приготовления:

В 50 мл теплого молока растворите дрожжи из 10 г сахара. Оставьте в теплом месте на 15 минут. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и яйцами до пышности. Добавьте просеянную муку, теплое молоко и дрожжевую массу. Замесите эластичное тесто, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут. Для начинки мак запарьте горячей водой на 15 минут. Затем воду слейте, а мак перебейте с сахаром в блендере до пастообразной массы. Добавьте мед, промытый изюм и перемешайте. Тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Распределите по нему начинку и плотно сверните в рулет. Нарежьте его кусочками шириной 4-5 см. Противень смажьте маслом и выложите на него булочки швом вниз. Дайте отдохнуть 20 минут. Затем смажьте изделия молоком и выпекайте 40 минут при температуре 180°C до золотистой корочки.

Если любите выпечку — тогда попробуйте булочки с ягодной начинкой. Они удивят вас своим нежным вкусом.