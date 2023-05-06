Укр

Бюджетная закуска покорит с первого кусочка: рецепт всего из двух ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкуснейший лаваш с сыром
Вкуснейший лаваш с сыром. Фото 1000.menu

Закуска, которая выручит всегда

Закуски – это универсальное кулинарное решение, которое поможет вам угостить гостей чем-нибудь вкусным еще до того, как вы подадите на стол основное блюдо. Они бывают на любой вкус, но правильно подобрать и подать закуски, чтобы они дополняли друг друга – это настоящее искусство.

Идеальный продукт для закусок с разными начинками – это лаваш. Из него можно приготовить домашнюю шаурму, рулеты с овощами, закусочными пирогами, но сегодня мы приготовим скорую закуску по рецепту Uaportal всего из двух ингредиентов. Такое блюдо выручит вас, когда на пороге гости.

Как приготовить лаваш с сыром

Ингредиенты:

  • 2 квадратных лаваша;
  • 250 г твердого сыра;
  • 1 красный сладкий перец;
  • 1/3 перца чили;
  • укроп, петрушка, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натрите на терке 250 г сыра.
  2. Измельчите зелень.
  3. Натрите на терке очищенный от кожи болгарский перец.
  4. Смешайте творог, зелень и болгарский перец, посолите, поперчите.
  5. Нарежьте лаваш полосками и выложите начинку. Скрутите лаваш.
  6. Нагрейте сковороду или гриль и выложите лаваш с начинкой. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны. Блюдо подавайте горячим.

Лаваш для этого блюда можно приготовить самостоятельно. Три ингредиента — и потрясающий хлеб готов.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Закуска #Лаваш #Готовим дома