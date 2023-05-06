Бюджетная закуска покорит с первого кусочка: рецепт всего из двух ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Закуска, которая выручит всегда
Закуски – это универсальное кулинарное решение, которое поможет вам угостить гостей чем-нибудь вкусным еще до того, как вы подадите на стол основное блюдо. Они бывают на любой вкус, но правильно подобрать и подать закуски, чтобы они дополняли друг друга – это настоящее искусство.
Идеальный продукт для закусок с разными начинками – это лаваш. Из него можно приготовить домашнюю шаурму, рулеты с овощами, закусочными пирогами, но сегодня мы приготовим скорую закуску по рецепту Uaportal всего из двух ингредиентов. Такое блюдо выручит вас, когда на пороге гости.
Как приготовить лаваш с сыром
Ингредиенты:
- 2 квадратных лаваша;
- 250 г твердого сыра;
- 1 красный сладкий перец;
- 1/3 перца чили;
- укроп, петрушка, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Натрите на терке 250 г сыра.
- Измельчите зелень.
- Натрите на терке очищенный от кожи болгарский перец.
- Смешайте творог, зелень и болгарский перец, посолите, поперчите.
- Нарежьте лаваш полосками и выложите начинку. Скрутите лаваш.
- Нагрейте сковороду или гриль и выложите лаваш с начинкой. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны. Блюдо подавайте горячим.
Лаваш для этого блюда можно приготовить самостоятельно. Три ингредиента — и потрясающий хлеб готов.